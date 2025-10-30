- اتفاق أفغاني-باكستاني في إسطنبول: توصلت أفغانستان وباكستان إلى آليات للرصد والتحقق لضمان السلام خلال محادثات في إسطنبول، بمشاركة تركيا وقطر، لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة. - التزام بوقف إطلاق النار: اتفق الطرفان على الحفاظ على الهدنة ومناقشة مبادئ إضافية في اجتماع رفيع المستوى في إسطنبول، مع فرض عقوبات على المخالفين. - دعم الوساطة التركية-القطرية: أكدت تركيا وقطر استعدادهما لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وسط تحذيرات من وزير الدفاع الباكستاني من "حرب مفتوحة" في حال فشل الاتفاق.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن أفغانستان وباكستان اتفقتا على آليات للرصد والتحقق وضمان السلام، في المحادثات التي جرت في إسطنبول. وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية أوضحت فيه أنه عُقدت اجتماعات في إسطنبول في الفترة بين 25 و30 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة أربع دول هي أفغانستان وباكستان وتركيا وقطر، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوساطة أنقرة والدوحة.

وأضاف البيان أن الطرفين الأفغاني والباكستاني اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار، على أن يجري التشاور والاتفاق على مبادئ إضافية تتعلق بتنفيذه في اجتماع رفيع المستوى يُعقد في إسطنبول بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشار البيان إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان السلام وفرض عقوبات على المخالفين للاتفاق. وختمت الوزارة بيانها بالقول إن تركيا وقطر، بصفتهما وسيطتين، "تقدّران المساهمات الفعالة لكلا الجانبين في هذه العملية، وتؤكدان استعدادهما لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف قد قال، السبت الماضي، إنه يعتقد أنّ أفغانستان "تريد السلام"، لكن عدم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسطنبول سيعني "حرباً مفتوحة". وكان من المفترض أن تخلص المحادثات إلى وضع آلية طويلة الأمد لتطبيق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات في الدوحة. وأشار آصف إلى عدم وقوع أي حوادث خلال الأيام الأربعة أو الخمسة التي انقضت منذ الاتفاق، وأن كلا الجانبين ملتزم بالهدنة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية من باكستان: "لدينا الخيار لخوض حرب مفتوحة معهم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق... لكنني رأيت أنهم يرغبون في السلام".

وجاءت المحادثات بين البلدين الجارين بعد اشتباكات حدودية عنيفة اندلعت بعد تنفيذ الجيش الباكستاني ضربات جوية على الأراضي الأفغانية، في 10 أكتوبر الجاري، قال إنها استهدفت قيادات في حركة طالبان الباكستانية، حيث تتهم إسلام أباد الحكومة الأفغانية بدعم الحركة. وبعد أيام من الاشتباكات، تمكن الوسيط القطري من جمع الطرفين في الدوحة، ليعودا السبت الماضي لاستئناف محادثاتهما في إسطنبول.