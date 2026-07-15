تركيا.. أوزال يعتزم الانشقاق عن الشعب الجمهوري وتأسيس حزب جديد

كشف رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري التركي والرئيس المعزول بقرار قضائي أوزغور أوزال، اليوم الأربعاء، عن نيته تأسيس حزب جديد خلال مدة أقصاها أسبوعين، داعياً زعيم الحزب السابق والعائد بالقرار القضائي كمال كلجدار أوغلو للذهاب لصناديق الاقتراع في الحزب لتحديد الرئيس الجديد.

ورغم مرور أكثر من شهرين على القرار القضائي الصادر ببطلان مؤتمر الحزب الـ38 العادي المنعقد في العام 2023، إلا أن الانقسام لا يزال قوياً داخل أكبر أحزاب المعارضة وأقدمها. وقال أوزال خلال مقابلة مع قناة سوزجو المعارضة، اليوم الأربعاء، إن "الحزب الجديد" هو اسم مبدئي للحزب الذي يعتزم تأسيسه، مبيناً أن الاسم النهائي سيحسم لاحقاً من بين عدة أسماء متداولة. وأضاف بشأن اعتماد الاسم بشكل نهائي: "الشعب هو الذي يقرر، لم أقرر بعد، وهناك العديد من الأسماء المتداولة للحزب، نعمل حالياً على اختيار الاسم والشعار، بدأ الاسم يتضح وهناك اسم مقبول عموماً، أما الشعار فلا يزال العمل جارياً عليه، في الوقت الراهن دعونا نسميه الحزب الجديد إلى حين اختيار اسم جديد".

وتداولت الأوساط السياسية التركية منذ صدور القرار القضائي بعزل أوزال عزمه وبالتعاون مع رئيس بلدية إسطنبول المعزول والمسجون أكرم إمام أوغلو، والنواب البرلمانيين الموالين له، على تأسيس حزب جديد في حال تعذر إلغاء قرار المحكمة أو إبطاله في محاكم الاستئناف، ليكون تصريح اليوم هو أول تأكيد في ما يخص خططه المستقبلية. واعتبر أوزال أنه ما زال يخوض بعض المعارك القانونية داخل حزب الشعب الجمهوري، مرجحاً حسمها في غضون 10 إلى 15 يوماً، قبل اتخاذ خطوة رسمية بشأن "الحزب الجديد" في نهاية الشهر الجاري أو بداية أغسطس/ آب المقبل.

وتشير تصريحات أوزال إلى أنه ينتظر بدء العطلة القضائية بهذا التوقيت، فإذا نظر القضاء بالاستئناف وبت فيه لصالحه سيبقى في الحزب، وإذا تم تأييد قرار البطلان عندها يتجه إلى تأسيس "الحزب الجديد". وتطرق أوزال إلى دعوة كلجدار أوغلو له قبل يومين بعدم مغادرة الحزب باعتبار أن ذلك سيصب في صالح حزب العدالة والتنمية، وشدد على استعداده لخوض انتخابات داخل حزب الشعب الجمهوري بكامل أعضائه، على أن ينسحب الخاسر من العمل السياسي، مؤكداً استعداده لترك العمل السياسي إن حصل على أقل من 90% من الأصوات.

وقال أوزال "بما أن كلجدار أوغلو لا يريد انقسام الحزب، فأنا أقول أيضاً إنه لا ينبغي أن ينقسم أبداً.. لن ينقسم الحزب على أي حال، سنمضي قدماً باعتبارنا حزب الشعب الجمهوري المنتخب، دعونا نجري أكبر تطهير للحزب ونذهب إلى مليوني عضو لدينا نطلب منهم الإدلاء بأصواتهم ولندع كلجدار أوغلو وأوزال يتنافسان، والخاسر عليه الانسحاب من السياسة، فليغادر الحزب وليتركه"، وشدد بالقول "إذا تنافست وحصلت على أقل من 90% من الأصوات فسأنسحب تماماً من السياسة، ولن أمارس السياسة يوماً آخر، وسأعتبر حصولي على أقل من 90% من الأصوات دليلا على انعدام ثقتي بنفسي".

ويطالب أوزال وفريقه بالذهاب إلى المؤتمر العام الطارئ في أقرب وقت، وجرى جمع تواقيع عدد كبير من المندوبين للذهاب إلى المؤتمر وفق النظام الداخلي، ولكن كلجدار أوغلو لم ينفذ القرار وبدلاً عن ذلك أطلق مرحلة المؤتمر العام العادي اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وهذا يحتاج لأشهر من التحضيرات، تبدأ بانتخابات المندوبين على مستوى الأحياء والمناطق والولايات وصولاً إلى المؤتمر العام، لضمان تبديل المندوبين الموالين لأوزال، وهو ما سيعزز الانقسام داخل الحزب.