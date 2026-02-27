ترقب نتائج لقاء المالكي وبرّاك في بغداد

- لقاء المالكي والمبعوث الأميركي توم برّاك تناول تطورات المشهد السياسي العراقي، مؤكداً على دعم المسار الديمقراطي واحترام سيادة العراق، مع استمرار التواصل بين الجانبين في الملفات المشتركة. - زيارة برّاك إلى بغداد تشير إلى تقدم في حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية، مع توقعات بعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، وسط توتر بشأن الموقف الأميركي من ترشيح المالكي. - المالكي يصر على ترشحه لرئاسة الحكومة رغم المعارضة الأميركية، بينما تعلن قوى سياسية عراقية رفضها لترشيحه، مشيرة إلى تأثير سياساته السابقة على استقرار العراق.

استقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الجمعة، المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك، في لقاء حمل أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي، في ظل أزمة مستمرة بشأن تشكيل الحكومة العراقية، عقب الفيتو الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترشيح المالكي لرئاستها.

وذكر بيان لمكتب المالكي أن "اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الوطنية المقبلة"، مبيناً أنه "أكد خلال اللقاء أهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه، فيما جرى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبَين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن برّاك أكد "أهمية الدور الذي يلعبه العراق في مسار حل مشاكل المنطقة، وتخفيف حدة الصراع ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب"، بحسب البيان، ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل بخصوص الموقف الأميركي الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وأي مستجدات بشأن ذلك.

ووصل المبعوث الأميركي صباح اليوم إلى بغداد، في زيارة عمل بدأها بلقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، بحث فيها دور القضاء في إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، وهو اللقاء الثاني لبرّاك وزيدان في الآونة الأخيرة. وذكر بيان لمجلس القضاء، أنه "جرى خلال اللقاء بحث دور القضاء في جهود إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة القادمة".

في الأثناء، رجح النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، حسم أزمة تشكيل الحكومة العراقية قريباً، وقال في منشور على منصة "إكس"، إن زيارة برّاك إلى بغداد "مرتين خلال أقل من أسبوع يؤشر الى أن الأمور تسير باتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار (لرئاسة الوزراء)، وعدم انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المفاوضات في جنيف"، مؤكداً أنه "مع كل التصريحات الإيجابية عنها فإن القراءات بين الأسطر تشير إلى قرب الضربة الأميركية على إيران".

وكان المالكي قد أعلن تمسكه بالترشح لمنصب رئيس الحكومة. وقال قبل يومين في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه لن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم معارضة واشنطن الخطوة. وأكمل: "لا نية عندي بالانسحاب أبداً، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً"، وأضاف: "اتُفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".

ولا يحظى المالكي بقبول كل الأطراف السياسية، إذ تعلن قوى سياسية منها "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وحركة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي، الرفض العلني للترشيح، فيما تتردد قوى أخرى في إعلان موقفها، كي لا يُفهم أنه يتماهى مع الموقف الأميركي الذي عبّر عنه ترامب برفض المالكي.

والشهر الماضي، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى العارمة. يجب ألّا يتكرر ذلك... بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فإنّ الولايات المتحدة لن تقدم مستقبلاً أي مساعدة للعراق". وسبقت هذه التدوينة تعليقات لزعماء سياسيين عراقيين، منهم عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد الحلبوسي، وكلها كانت تتجه نحو عزل المالكي وإبعاده.