ترقب لنتائج محادثات شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في غزة

- تستضيف مصر محادثات بين حماس وإسرائيل لمناقشة خطة السلام الأميركية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. يشارك في المحادثات وفود من حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين. - تتضمن الخطة وقف إطلاق النار، الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ونزع سلاح حماس. حماس ترفض نزع السلاح وتطالب بانسحاب كامل لإسرائيل. - أكد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي لتأمين الإفراج عن المحتجزين، بينما يزور وزير الخارجية الألماني مصر لمناقشة الوضع.

من المقرر أن تستضيف مصر ممثلي كل من حركة حماس وإسرائيل اليوم الاثنين لمناقشة خطة السلام

التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط آمال بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة منذ عامين كاملين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سينصب على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في حين قالت حركة حماس إن وفداً برئاسة خليل الحية وصل الأحد، إلى مصر للمشاركة في الاجتماع المقرر في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، بينما سيشرف على الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. ويشارك في المحادثات صهر الرئيس جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت "حماس" في بيان مقتضب إن الوفد "يصل إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى"، من دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة ناجحة للغاية وتتقدم بوتيرة سريعة، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى منها هذا الأسبوع. وقال ترامب، في منشور لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة"، داعيا جميع المفاوضين إلى "التحرك بسرعة"، في حين عبّر نتنياهو عن دعمه لمقترح ترامب، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75% منه.

وينص المقترح الأميركي الذي تقوم عليه المفاوضات، على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس. وفي ردها على خطة ترامب، لم تتطرق حماس إلى مسألة نزع السلاح، مؤكدة عزمها على المشاركة في أي نقاش حول مستقبل غزة وعلى ضرورة "الانسحاب الإسرائيلي الكامل". مع ذلك، تستبعد الخطة أي دور لحماس "في إدارة غزة" وتنص على نفي مقاتليها. وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".

إلى ذلك، من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى مصر في زيارة مفاجئة بعد زيارة إسرائيل، بحسب ما أعلن اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في الكويت. وبحسب البيانات، سيجري الوزير الألماني محادثات غدا الثلاثاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي حول الوضع الراهن للمفاوضات في القاهرة .

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثف لمختلف أنحاء قطاع غزة، موقعة شهداء وجرحى، في وقت أكدت فيه حركة حماس للوسطاء ضرورة وقف العمليات العسكرية ونشاطات الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيرات والانسحاب من داخل مناطق مدينة غزة.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد أن وقف القصف ضروري لتأمين الإفراج عن المحتجزين. وقال لمحطة سي بي أس، "ما أن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، اعتقد أن الإسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذن أن يتوقف".

