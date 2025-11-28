ترقب لقرار الجنائية الدولية بشأن الإفراج عن رئيس الفيليبين السابق

- يواجه الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يُتهم بالتورط في جرائم قتل خلال "حربه على المخدرات" أثناء فترة رئاسته، مع تقديرات تشير إلى مقتل ما بين 6,000 و30,000 شخص. - يسعى فريق دوتيرتي القانوني لإطلاق سراحه من الاحتجاز، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على مساعدة محاميه، بينما تؤكد المحكمة الجنائية الدولية على خطورة إطلاق سراحه لاحتمال ترهيب الشهود. - تم اعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الجرائم المزعومة في الفيليبين منذ عام 2018.

من المقرر أن يبت قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بشأن طلب لإطلاق سراح الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المحتجز لدى المحكمة، بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قراراً صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بإبقاء رئيس الفيليبين السابق رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.

ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئاً بعدة جرائم قتل في إطار ما سماه "حربه على المخدرات" عندما كان في منصبه، أولاً رئيساً لبلدية مدينة جنوبية ولاحقاً رئيساً للبلاد. ووفقاً لملفات المحكمة فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار مخدرات مزعومون ومتعاطون". وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، وتقدر الشرطة الوطنية العدد بأكثر من ستة آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفاً. ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.

ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وواه" وإن من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل. ووفقاً لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه. وإذا تم إطلاق سراحه، فلن يعود إلى الفيليبين بل سيتم نقله بدلاً من ذلك إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.

وتم احتجاز رئيس الفيليبين السابق في مطار مانيلا، في مارس/آذار الماضي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة في الفيليبين منذ عام 2018. وتولي دوتيرتي رئاسة الفيليبين من عام 2016 إلى عام 2022، حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)