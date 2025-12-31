- تشهد محافظتا حضرموت والمهرة توتراً بعد انتهاء مهلة السعودية والإمارات لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب، مع مواجهات بين قوات حماية حضرموت والمجلس الانتقالي. - تواجه قوات الانتقالي خيارين: البقاء والمخاطرة بمواجهة مسلحة أو الانسحاب وتحمل التبعات، مع احتمالية تدخل السعودية عسكرياً باستخدام قوات "درع الوطن". - دولياً، تدعم الولايات المتحدة الجهود السياسية، بينما تدعو دول الخليج ومصر والأردن إلى ضبط النفس، وتسعى الإمارات لاحتواء التوتر مع السعودية بسحب قواتها.

تعيش محافظتا حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، حالة من الترقب مع انتهاء المهلة التي منحتها السعودية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، للإمارات وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب خلال 24 ساعة. وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات حماية حضرموت، بمساندة قوات من النخبة الحضرمية المنشقة عن المجلس الانتقالي، سيطرت على منطقة وادي نحب في وادي حضرموت من قوات الانتقالي.

ونفت المصادر أن تكون قوات الانتقالي قد انسحبت من وادي خرد وغيل بن يمين، لافتة إلى أنها عززت وجودها في مناطق أخرى بوادي حضرموت، ومشيرة إلى اندلاع مواجهات محدودة بين قوات الانتقالي وقوات حماية حضرموت في منطقتي ضبة وجول مسحة وغيل بن يمين فجراً. وبحسب المصادر المحلية، فإن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عملت، منذ مساء أمس الثلاثاء، على إعادة انتشارها، ونصبت المتاريس، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهات مع قوات درع الوطن، التي لا تزال تتمركز في منطقة العبر الحدودية مع السعودية.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنها رصدت مغادرة أرتال عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي من المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، على طريق ساه–المكلا، في وقت رُصدت فيه أيضاً مغادرة آليات عسكرية من مدينة شبام في وادي حضرموت. ورداً على سؤال بشأن هذه التحركات، وما إذا كانت تعني انسحاباً، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي تحركات في الوقت الحالي تأتي في إطار العمليات الميدانية بعد تأمين مناطق وتعزيز مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن "القوات التي كانت في الهضبة لملاحقة المخربين على شكل سرايا وفصائل أتمت مهمتها، ولن تظل طويلاً في الوديان، وقد عادت إلى مواقعها".

وأضاف التميمي أنه "لا وجود لما يسمّى قوات حماية حضرموت، فهذه مجاميع مسلحة انتهت بعد إخراجها من معسكر حماية الشركات وسيطرة النخبة الحضرمية عليه"، لافتاً إلى أن الأوضاع الميدانية في حضرموت "كما هي على الأرض، باستثناء استكمال حملة الملاحقة والتتّبع التي شنّتها النخبة الحضرمية لعناصر مطلوبة هربت إلى الجبال".

وأضاف أنّ "القوة التي نفذت المهمة عادت إلى مركزها الرئيسي في الهضبة، بعد أن كانت منتشرة على شكل سرايا وفصائل خارج مسرح عمليات تمركزها الدائم، وستعود للانتشار والتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك". بدوره، نفى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، محمد عبد الملك الزبيدي، خلال بث مباشر، ما وصفها بـ"الشائعات التي يروّج لها أعداء الجنوب"، التي تتحدث عن انسحاب قيادة المجلس والقوات الحكومية الجنوبية من القصر الرئاسي في سيئون، مؤكداً أن "المعنويات عالية".

سيناريوهات ما بعد المهلة

ويرى الباحث المسؤول عن ملف اليمن في مجموعة الأزمات الدولية، أحمد ناجي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون خطوة مكلفة عليه أمام أنصاره، "نظراً لأنه روّج خلال الفترة الماضية سردية مفادها أنه لن ينسحب مطلقاً"، وأن هذه المناطق "تُعد جزءاً من مشروعه السياسي"، بحسب تعبيره، لاستعادة "الدولة الجنوبية". ووفقا له، فإن "التراجع عن هذه السردية سيضر بصورة الانتقالي أمام قاعدته الشعبية".

وأشار ناجي إلى أن "المجلس الانتقالي، في ضوء هذا الواقع، يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما البقاء، بما قد يقوده إلى مواجهة مسلحة مع السعودية والقوات الحكومية والتشكيلات المحلية المدعومة منها، أو الانسحاب، الذي ستكون كلفته السياسية والشعبية مرتفعة". وبشأن خيارات السعودية والمجلس الرئاسي بعد انتهاء المهلة، رجّح الباحث اليمني أن "تتجه الأمور، في المرحلة الأولى، نحو تكثيف الجهود الرامية إلى الوساطة المحلية، لا سيما أن البيان السعودي كان قد أشار سابقاً إلى ضغوط إماراتية على المجلس الانتقالي لعدم التراجع، وهو ما قد يُنظر إليه باعتباره لم يعد قائماً بعد انسحاب الإمارات من حضرموت، الأمر الذي يجعل خيار الوساطة أكثر واقعية".

أما السيناريو الثاني، بحسب ناجي، "ففي حال رفض المجلس الانتقالي الاستجابة لمساعي الوساطة، قد يتم الدفع بقوات "درع الوطن" وغيرها من القوات المدعومة سعودياً للتقدم نحو مديريات الوادي، واللجوء إلى مقاربة أكثر خشونة عبر مواجهة مسلحة. غير أن هذا الخيار سيكون مكلفاً على جميع الأطراف، وقد يخلق اصطفافات واسعة وتعقيدات أمنية وسياسية كثيرة".

تصعيد سعودي ومحاولة احتواء إماراتية

ودخلت الأزمة في شرقي اليمن، التي اندلعت على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الحالي، منعطفاً جديداً بعدما قصفت السعودية، أمس الثلاثاء، شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا. وجاء ذلك بالتوازي مع طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وهو موقف أيدته الرياض.

وعلى وقع هذه التطورات، سارعت أبوظبي إلى احتواء المواجهة العلنية مع الرياض، معلنة الاستجابة لمطلب سحب قواتها من اليمن، مع محاولة التأكيد على عدم علاقتها بالتوتر القائم. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن طائرة شحن إماراتية غادرت مطار الريان في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وعلى متنها قوة عسكرية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الثلاثاء، عن "إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، نظراً للتطورات الأخيرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب".

وأعقب البيان الإماراتي، الذي تحدث عن "مغالطات جوهرية" في بيان وزارة الخارجية السعودية، توضيح من المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أكد فيه أن سفينتين دخلتا إلى ميناء المكلا من دون الحصول على تصاريح رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قيادة التحالف، كما أغلقتا أجهزة التتبع والتعريف قبل دخولهما المياه الإقليمية اليمنية. وأضاف أن التحالف وثّق عملية وصول السفينتين وتفريغهما، وأبلغ مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات بضرورة منع خروج تلك الشحنات من الميناء، تفادياً لوصولها إلى مناطق الصراع.

وأشار المالكي إلى أن الشحنة التي وصلت إلى ميناء المكلا من ميناء الفجيرة الإماراتي "كانت تحتوي على حاويات محملة بأسلحة وذخائر"، لافتاً إلى امتلاكه معلومات تفيد بأن هذه الأسلحة كانت ستنقل وتوزع على مناطق في حضرموت شرقي اليمن. وأضاف أنه، بناء على ذلك، نفذ التحالف عملية عسكرية محدودة في محيط الميناء "وفق قواعد الاشتباك، وبما يضمن سلامة المدنيين والمنشآت العامة".

وعسكرياً، تشير المعلومات إلى وجود قوة عسكرية يزيد قوامها عن أكثر من 30 ألف مقاتل عند منفذ العبر الحدودي مع السعودية، وتستعد لمعركة محتملة مع قوات المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في حال تلقيها أوامر بالتحرك. وفي هذا السياق، قال قائد الشرطة العسكرية وقوات العمليات الخاصة الأسبق، مجلي مجيديع، لـ"العربي الجديد"، إن الانتقالي "سيستمر في المراوغة من دون تدخل الطيران السعودي"، لافتاً إلى أنه "قد يصعب حسم الأمر عسكرياً". وأضاف: "إذا كان هناك مساندة من الطيران ومن قبائل حضرموت، فالحسم العسكري ممكن".

تفاعل عربي ودولي مع التطورات

وعلى الصعيدين العربي والدولي، تفاعلت عدة دول مع التطورات المتصاعدة في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التوترات المستمرة في اليمن وأمن المنطقة، مؤكداً دعم واشنطن المساعي السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. في المقابل، شددت كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن على وحدة اليمن واستقرار المنطقة، في وقت دعا فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى التحلي بضبط النفس.

وقالت الخارجية القطرية إنها "تثمن البيانات الصادرة عن السعودية والإمارات، والتي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة"، مؤكدة دعم الدوحة الكامل للحكومة اليمنية الشرعية وأهمية الحفاظ على وحدة اليمن. من جهتها، أشادت الخارجية الكويتية "بالنهج المسؤول للمملكة العربية السعودية والإمارات وحرصهما على دعم استقرار المنطقة"، مؤكدة دعمها "الثابت للحكومة اليمنية الشرعية"، ومشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن.

كما أعلنت الخارجية العمانية أن سلطنة عمان تؤيد المواقف الداعية إلى خفض التصعيد واحتوائه، واحترام سيادة اليمن وأمنه واستقراره. وبدورها، أعربت البحرين عن تقديرها لدور السعودية والإمارات في دعم أمن اليمن، مؤكدة "ثقتها في حكمة قيادتي البلدين"، وقدرتهما على احتواء أي خلافات ضمن إطار البيت الخليجي الواحد.

أما الخارجية المصرية، فأكدت في بيان "ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن". ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن الأردن "يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، مشددة على دعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد، وضمان أمن اليمن واستقراره، واحترام سيادته، وتلبية طموحات شعبه.