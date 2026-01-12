- يواجه ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية تعقيدات بسبب تحفظات من قوى سياسية داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، مما يعكس انقساماً داخلياً قد يؤدي إلى أزمات سياسية. - رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لم ينسحب من المنافسة، مما يعكس استمرار النقاشات داخل "الإطار التنسيقي" حول مرشح الكتلة الكبرى. - يسعى ائتلاف المالكي إلى تحقيق توافق داخل التحالف، وسط مخاوف من أزمة الثقة، بينما ترفض واشنطن أي دور للفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة، مما يضيف بعداً دولياً للملف.

يواجه مسار إعلان ترشح زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، تعقيدات متزايدة مع بروز تحفظات واضحة من قوى سياسية مؤثرة داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، ما عكس انقساما داخليا أربك محاولات حسم الملف.

وكانت مصادر مقربة من "الإطار التنسيقي" قد كشفت عن طرح اسم نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، عقب اجتماع دام عدة ساعات في بغداد ليلة السبت - الأحد بحضور جميع أطراف "الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة للقوى العربية الشيعية المشاركة بالانتخابات، وذلك بعد خلافات دامت لشهرين أعقبا إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد.

وفي الساعات الأخيرة دارت حوارات واتصالات مكثفة بين زعامات الإطار بشأن الملف. ووفقاً لمصدر مطلع في "الإطار التنسيقي"، فإن "قوى وازنة داخل التحالف من بينها كتلة صادقون (الممثلة لجماعة عصائب أهل الحق) وتيار الحكومة (بزعامة عمار الحكيم)، وكتلة بدر (بزعامة هادي العامري) وائتلاف النصر (بزعامة العبادي) لم تمنح حتى الآن رأياً واضحاً أو دعماً لترشيح المالكي"، مبيناً أن "هذه القوى أبدت تحفظات متفاوتة بعضها معلن والآخر يجري تداوله داخل الاجتماعات المغلقة".

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "هذه القوى ترى أن طرح شخصية جدلية تولت رئاسة الحكومة سابقاً (نوري المالكي) قد يعيد إنتاج أزمات سياسية وتجاذبات حادة، لا سيما في ظل واقع داخلي هش". وأضاف أن "المرجعية الدينية نأت بنفسها عن دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء، وهذا أيضاً يعد عاملاً ضاغطاً إضافياً"، مشيراً إلى أن "هناك مخاوف داخل الإطار من أن يستفز ترشيح المالكي التيار الصدري بسبب الخلاف العميق بينهما، وهو ما قد يسبب مشاكل داخل قوى المكون الشيعي". وأضاف أن "المالكي يعمل حالياً بكل جهده بالضغط على تلك القوى لإقناعها بالقبول بترشحه والحصول على دعمها"، مشيراً إلى أن "الملف معقد للغاية وأن طرح اسم المالكي زاد من تعقيدات حسمه".

السوداني لم ينسحب من التنافس على المنصب

من جهته، أكد القيادي في ائتلاف "النصر"، سلام الزبيدي، أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ما زال ينافس على المنصب. وقال الزبيدي في تصريح صحافي، أمس الأحد، إن "الحديث عن تنازل كامل للسوداني غير دقيق، إذ أكدت كتلته (الإعمار والتنمية) من خلال تواصلنا معهم أن التنازل كان جزئياً فقط، وما زال السوداني مطروحاً كأحد المرشحين أمام قادة الإطار التنسيقي لتولي المنصب".

وأضاف أن "بيان الإطار التنسيقي الأخير لم يتضمن أي تأكيد على تنازل السوداني للمالكي، خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "ملف مرشح الكتلة الكبرى ما زال قيد النقاش ولم يُحسم حتى الآن". وأوضح أن ائتلافه "على تواصل مباشر مع ائتلاف السوداني للتأكد من صحة التسريبات الإعلامية، إذ جرى نفي خبر الانسحاب، مع تأكيد أن السوداني تخلى فقط عن تشدده وإصراره على المنصب في حال الوصول إلى حالة انسداد سياسي"، مرجحاً أن "تتضح هوية مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل".

المالكي يبحث عن الدعم

في الأثناء، قال ائتلاف نوري المالكي "دولة القانون"، إن الحوارات تجري حالياً للوصول إلى توافق داخل الإطار على ترشيح الأخير. وقال النائب السابق عن الائتلاف، جاسم البياتي، إن "الإطار التنسيقي يواصل عقد اجتماعاته بين مختلف أعضائه من أجل التوصل الى توافق كلي"، مشيرا إلى أن "عدم الإعلان الصريح من قبل الإطار التنسيقي عن اتفاق أو تفاهم حول شخصية معينة أو حسم اختيار اسم مرشح لرئاسة الوزراء لا تقف خلفه مخاوف من تدخلات خارجية بشأن الشخصية المرشحة". وأضاف أن "المعطيات تؤكد أن الجميع لا يريد بشخصية جدلية بل رئيس وزراء يراعي جميع المصالح ويحفظ التوازنات الداخلية والخارجية، ويحظى بمقبولية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

في السياق، رأى الباحث في الشأن العراقي، الأكاديمي مظفر علي، أن ترشح المالكي قد يعقد أزمة الثقة داخل الإطار التنسيقي. وقال لـ"العربي الجديد" إن "المواقف متشابكة بين قوى الإطار وأن حسم الملف لن يكون سهلا"، مبينا أن "ترشيح المالكي ورغم ثقله السياسي يواجه معضلة القبول به داخليا، وأن أي خطوة غير محسوبة قد تعيد البلاد إلى مربع الاستقطاب والانسداد". وأضاف أن "الوضع الحالي يفرض على الإطار البحث عن تسوية حقيقية لا مجرد توافق شكلي، إذا أراد العبور إلى حكومة مستقرة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة".

وكانت واشنطن قد أوصلت رسائل متتابعة إلى القيادات السياسية في العراق، رفضت فيها أي دور للفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة، وآخرها أمس الأول الجمعة، إذ أكد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، في أثناء لقائه مع القيادي في التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، عمار الحكيم في بغداد، أن إشراك الجماعات المسلحة "الموالية لإيران" في الحكومة العراقية المقبلة يتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية.