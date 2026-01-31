ترحيل قسري لعائلات بدوية شمالي أريحا بسبب اعتداءات المستوطنين

- اضطرت ثلاث عائلات فلسطينية للرحيل قسراً من وادي أبو الحيات قرب العوجا بسبب اعتداءات المستوطنين، حيث نزح نحو 12 ألف بدوي من 183 تجمعاً بدوياً في الضفة الغربية. - شهدت قرية المغير هجوماً من المستوطنين الذين سيطروا على غرفة زراعية ورعوا أغنامهم بحماية الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة شاب بحالة اختناق. - أُصيب مواطنان في هجوم على تجمع معازي جبع البدوي، وأغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري في الخليل.

اضطرت ثلاث عائلات فلسطينية، صباح اليوم السبت، إلى الرحيل قسراً قرب العوجا شمال أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، نتيجة اعتداءات ومضايقات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق التجمعات البدوية. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن العائلات البدوية نزحت قسراً من منطقة وادي أبو الحيات قرب العوجا، بعد تصاعد المضايقات والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق السكان.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين أجبرت نحو 12 ألف بدوي على الرحيل من قرابة 183 تجمعاً بدوياً في مختلف مناطق الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المستوطنين لا يكتفون بترحيل التجمعات، بل يلاحقون العائلات في أماكن لجوئها الجديدة، كما حدث اليوم في وادي أبو الحيات.

وفي سياق متصل، أفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين نفذوا صباح اليوم السبت، هجوماً على منطقة الخلايل جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وسيطر مستوطن وعائلته على غرفة زراعية في المنطقة. وأكد أبو نعيم أن مستوطنين آخرين رعوا أغنامهم في السهل الشرقي لقرية المغير بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من منازل المواطنين، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه أطفال المواطن حسام أبو عليا، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بحالة اختناق.

وفي شمال القدس المحتلة، أُصيب مواطنان بجروح، مساء الجمعة، خلال تصديهما لهجوم شنه مستوطنون على تجمع معازي جبع البدوي، حيث أضرم المستوطنون النار في أحد المساكن قبل أن يتمكن المواطنون من إخمادها.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري. ونفذت قوات الاحتلال، اليوم والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مساء الجمعة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة.