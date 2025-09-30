ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب بشأن غزة ودعوات لتنفيذها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعد أن عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".
وقبل هذا المؤتمر الصحافي بوقت قصير، كشف البيت الأبيض ما أطلق عليه "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزّة"، والمكوّنة من 20 نقطة، ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. وهكذا، تتابعت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بالخطة والمشيدة بجهود ترامب لوقف الحرب.
من المنطقة، رحّبت كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام"، معبرة عن استعدادها لـ"التعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه". وقد سارت باقي ردود الفعل في الاتجاه نفسه إشادةً بالخطة وتعبيرا عن الاستعداد للعب دور في تطبيقها.
"العربي الجديد" يتابع ردود الفعل العربية والدولية إزاء خطة إنهاء الحرب في غزة.