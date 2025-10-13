ترحيب دولي بإطلاق سراح المحتجزين من غزة وتشكيك روسي بخطة ترامب

- إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: رحبت أطراف دولية بإطلاق حماس سراح 20 جنديًا إسرائيليًا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعزز فرص السلام في المنطقة. - ردود الفعل الدولية: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بدور الرئيس الأميركي ترامب في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي. - مواقف دولية متباينة: بينما رحبت الصين بالتطورات، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن شكوكه بشأن خطة ترامب، مشيرًا إلى غموضها فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

رحبت أطراف دولية بإطلاق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، صباح اليوم الاثنين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

واستكملت المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً على دفعتَين منذ ساعات صباح اليوم، الأولى شملت 7 أسرى والثانية 13 أسيراً، وجميعهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرتهم المقاومة بعد تنفيذها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأعقبتها إسرائيل بحرب إبادة قتلت وجرحت نحو 230 ألف فلسطيني جلهم نساء وأطفال.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، قائلاً إنّ "السلام أصبح ممكناً بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة"، وكتب الرئيس الفرنسي على منصة إكس لدى وصوله إلى شرم الشيخ لحضور القمة المخصّصة لغزة "أشارك العائلات فرحتهم بعد تسليم سبع رهائن إلى الصليب الأحمر".

كما رحّبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالخطوة، مشيدة بدور الرئيس الأميركي "في هذه المرحلة الحاسمة على طريق السلام"، وكتبت كالاس عبر "إكس" "الإفراج عن الرهائن إنجاز كبير للدبلوماسية ومرحلة حاسمة على طريق السلام. وقد جعل الرئيس ترامب هذا الاختراق ممكناً".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول "نتوقع رؤية المزيد من التطورات نحو السلام وإذا مضت الأمور كذلك فلا يوجد ما يمنع السماح بعودة توريد جميع الأسلحة لإسرائيل مرة أخرى"، وأضاف أن قطر ومصر وتركيا ودولاً عربية أخرى تمارس ضغوطاً على حركة حماس في غزة لنزع سلاحها. وأضاف الوزير لإذاعة دويتشلاند فونك "جميع هذه الدول لا تريد استمرار نشاط حماس. إنها تريد نزع سلاحها، وفي هذا الصدد، لدينا سيناريو ضغط جيّد، لأنه لن ينجح بدون ضغط"، وتابع: "أعتقد أن كلاً من إسرائيل والفلسطينيين يدركون أن العنف لم يعد هو الطريق للمضي قدماً".

الصين تكتفي بالترحيب وروسيا تشكك بخطة ترامب

بدورها رحّبت الصين بإطلاق سراح أسرى الاحتلال الإسرائيلي، ولدى سؤاله عن الأمر أثناء مؤتمر صحافي دوري، قال الناطق باسم الخارجية لين جيان إنّ الصين تشيد بالتطورات بينما تدعو إلى الاستقرار في المنطقة. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، فقال إنّ خطة ترامب لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقتصر على قطاع غزة بينما تتسم "بغموض شديد" في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، وأضاف لافروف أن خطة ترامب يجب أن توضح ما سيحدث في الضفة الغربية.

ولدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون بتل أبيب وبالتزامن مع إطلاق سراح المحتجزين، جدد ترامب قوله عن حرب غزة إنّها "انتهت"، مضيفاً "لا أعلم شيئاً عن ريفييرا غزة، هناك أشخاص عليكم الاهتمام بهم أولاً"، وشدد على أنّ "الجميع يريد أن يكون جزءاً من السلام"، لافتاً إلى أنّ "قطر قدّمت مساعدة كبيرة للتوصل إلى اتفاق غزة وعاشت وسط كل ذلك، وأميرها (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) شخص مذهل للغاية وشجاع".