ترحيب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين اعتداءات إيران على دول الجوار

- رحبت دول ومنظمات دولية بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويطالب بوقفها فورًا، حيث حظي بتأييد 135 دولة، مما يعكس رفضًا دوليًا واسعًا لهذه الاعتداءات. - أعربت السعودية وقطر والإمارات والأردن عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة على أهمية احترام سيادة الدول وضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورًا لتجنب التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. - دعمت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي القرار، مشددين على ضرورة التزام إيران بالقوانين الدولية وحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.

رحبت دول ومنظمات دولية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دان مساء الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وطالب قرار مجلس الأمن رقم 281 بـ"الوقف الفوري" للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفاً للعديد من الضربات منذ بداية النزاع. كما دان نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال".

وأيّدت 135 دولة النص الذي قدمته البحرين مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، بالإضافة إلى الأردن.

السعودية

رحّبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مساء الأربعاء، باعتماد مجلس الأمن القرار. وقال البيان: "ترحب المملكة بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها".

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية "الغاشمة" والمطالبة بوقفها فورا دون قيد أو شرط، ووقف "أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء".

قطر

بدورها، رحّبت قطر باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار 2817، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء، على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فوراً، لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة أن صدور القرار يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

الإمارات

كما رحّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817. ورحب السفير محمد أبوشهاب، مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، قائلاً إن "اعتماد هذا القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضوا في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها بأنّ المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

الأردن

كما رحب الأردن باعتماد مجلس الأمن القرار رقم (2817) المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الأردن ودول الخليج.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، أهمية اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، وأنه خطوة مهمة تمثل إجماعا دوليا يدين الاعتداءات الإيرانية، ويرفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ولتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء التوترات الإقليمية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام إيران بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه الهجمات التي تستهدف استقرار المنطقة.

كما أكدت وقوف الأردن المطلق مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

جامعة الدول العربية

واعتبرت جامعة الدول العربية أن تبني مجلس الأمن مشروع قرار يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن بأغلبية 13 صوتاً يعكس الرفض الدولي الواسع لهذه الاعتداءات على الدول العربية، ويجسد تضامناً واضحاً مع الموقف العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني. وشدد أبو الغيط، خلال الاتصال، على أن استمرار الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في عدد من الدول العربية يعكس إصرارا على الانخراط في حسابات خاطئة، من خلال خوض حرب ضد أطراف لم تسع إليها ولم تؤيدها، بما يعكس حالة من التخبط وغياب البوصلة في طهران، وعدم إدراك لما قد تخلفه هذه السياسات من آثار طويلة الأمد على علاقاتها مع جيرانها.

مجلس التعاون الخليجي

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين العمليات العسكرية الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون والأردن. وأكد البديوي أن هذه الإدانة الدولية، التي جاءت بإجماع غير مسبوق، تمثل دليلاً واضحاً على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية في دول مجلس التعاون والأردن.

وأوضح الأمين العام أن تبني 136 دولة للقرار يعكس إيمان المجتمع الدولي بحجم الانتهاك الجسيم الذي تمثله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، ويؤكد حق هذه الدول القانوني في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً عند التعرض لعدوان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار.