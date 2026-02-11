ترامب يُصر على خيار المفاوضات مع إيران بعد لقائه نتنياهو

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بخيار المفاوضات مع إيران كمسار مفضل، معرباً عن أمله في أن تكون إيران أكثر عقلانية ومسؤولية، ومشيراً إلى عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن. - التقى ترامب برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث ناقشا الملف الإيراني، وأكد ترامب على استمرار العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. - أشار نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى أن واشنطن تركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع إبقاء كافة الخيارات مفتوحة، بما في ذلك الخيارات العسكرية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تمسكه بخيار المفاوضات مع إيران باعتباره المسار المفضل لواشنطن، وذلك عقب لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقال ترامب إنه أبلغ نتنياهو بأن "المفاوضات مع إيران لإبرام اتفاق هي خيارنا المفضل"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون الإيرانيون هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية". وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكنه مصر على استمرار المباحثات لبحث إمكانية إبرام اتفاق.

وأشار ترامب إلى أنه "في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن البدائل المطروحة. ووصف ترامب اللقاء الذي جمعه بنتنياهو وعدد من ممثليه بأنه "مثمر للغاية"، مؤكداً استمرار العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

والتقى ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض بعدما وصل نتنياهو إلى واشنطن في وقت سابق، حيث نقلته سيارة رباعية الدفع تحمل الأعلام الأميركية والإسرائيلية إلى البيت الأبيض عبر طريق جانبي من بلير هاوس، مقر إقامة كبار الضيوف، وفقا لـ"فرانس برس". وامتنع نتنياهو عن الإجابة عن سؤال لهيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن ما إذا كان سيدعم أي اتفاق قد يبرمه ترامب مع إيران، مكتفياً بالقول قبل إقلاعه إن المحادثات ستركز أساساً على الملف الإيراني، وإنه سيعرض على الرئيس الأميركي "مبادئ واضحة" للتفاوض.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن نتنياهو التقى قبيل لقائه ترامب بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، حيث بحث معهما مسار المفاوضات مع طهران. وعقد الزعيمان اجتماعاً عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قررت الإدارة الأميركية هذه المرة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات قبل اللقاء أو عقد مؤتمر صحافي بعده، في مؤشر إلى رغبة ترامب في تجنب إظهار أي خلافات علناً.

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، في مقابلة مع "فوكس بيزنس" إنه يفضل التوصل إلى اتفاق يشمل الملفين النووي والصاروخي، لكنه لمّح أيضاً إلى خيارات عسكرية، مشيراً في تصريح لموقع "أكسيوس" إلى احتمال إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المحادثات، رغم إبدائه تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

فانس: إسقاط النظام الإيراني شأن داخلي

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن واشنطن تولي اهتماماً بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يفوق اهتمامها بإسقاط القيادة في طهران، وذلك في وقت تجري فيه مفاوضات بين البلدين تحظى بمتابعة وثيقة. وقال فانس للصحافيين المرافقين له في العاصمة الأذربيجانية باكو: "إذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام، فذلك شأنه". وأوضح فانس أن الاهتمام الحالي لإدارة ترامب ينصب على ضمان "عدم امتلاك الإيرانيين سلاحاً نووياً".

وأشار فانس إلى أن ترامب ما زال يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "ما نركز عليه الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً". وشدد فانس على أن ترامب ما زال يحتفظ بكافة الخيارات مفتوحة أمامه، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى الجيش الأميركي.