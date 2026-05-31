ترامب يُدخل تعديلات على مقترح الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب

- أرسل الرئيس ترامب مقترحًا صارمًا لإيران لإنهاء الحرب، مما قد يطيل المفاوضات، حيث يتضمن تشديد شروط الاتفاق وإعادة إطاره المعدل لإيران للمراجعة. - يشعر ترامب بالإحباط من تأخر الرد الإيراني، ويهدف المقترح الجديد لتسريع العملية بالضغط على طهران للقبول بالإطار المقترح، الذي أرسل للمرشد الأعلى الإيراني للموافقة. - طلب ترامب تعديلات على الاتفاق تشمل آلية التعامل مع اليورانيوم المخصب والجدول الزمني، مع تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ومنح مهلة 60 يومًا للتفاوض.

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لإيران مقترحاً جديداً أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، لافتة إلى أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يشعر بالإحباط إزاء المماطلة الإيرانية في الرد على المقترحات الأميركية، التي جرى التوصل إليها بمشاركة وسطاء، من بينهم باكستان، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى تسريع العملية من خلال الضغط على طهران للقبول بالإطار المقترح الذي أرسل بالفعل إلى المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، للموافقة عليه.

وكان ترامب قد أنهى الجمعة اجتماعاً استمر ساعتين في البيت الأبيض لبحث اتفاق محتمل مع إيران من دون اتخاذ قرار نهائي، رغم إعلانه مسبقاً أنه يعتزم حسم موقفه خلال الاجتماع. وفي وقت لاحق، أفاد البيت الأبيض بأن ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران "يكون جيداً فقط للولايات المتحدة" ويراعي "الخطوط الحمراء" لواشنطن.

في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ومصدر ثانٍ مطلع، بأن الرئيس ترامب طلب خلال اجتماع الجمعة عدة تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، وهو ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر قد أيام. وبحسب ما ذكر الموقع اليوم الأحد، فإن التعديلات التي يطالب بها ترامب تتركز على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والجدول الزمني لتنفيذها. وتنص مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية على تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع منح مهلة 60 يوماً للتفاوض بشأن الالتزامات النووية الإيرانية وتخفيف العقوبات الأميركية، بما يشمل ملف اليورانيوم المخصب ومستويات التخصيب المستقبلية. وأشار "أكسيوس" إلى أن الرئيس ترامب يرغب في مراجعة بعض البنود المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح الموقع أن الرئيس ترامب أُبلغ بأن إيران ستحتاج إلى نحو ثلاثة أيام لتقديم ردها على المقترح، متحدثاً عن صعوبات التواصل بين القادة في إيران، لذلك يتأخر الرد. وفي السياق، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: "إنهم حرفياً في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني"، مضيفاً: "سيجري التوصل إلى اتفاق في النهاية، نحن على استعداد للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه. قد يستغرق الأمر أسبوعاً، أو أقل، أو أكثر. نأمل أن نتوصل إلى شيء ما مع نهاية الأسبوع".