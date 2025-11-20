ترامب يوقّع على نشر وثائق إبستين ويلتقي ممداني الجمعة

- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون للإفراج عن وثائق جيفري إبستين بعد ضغوط سياسية، رغم محاولات البيت الأبيض لتأخير التصويت في مجلس الشيوخ. - أُلقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة في 2006 وأدين بتهم الاتجار بالجنس في 2008، وأعيد اعتقاله في 2019 بتهم جديدة قبل وفاته الغامضة، حيث تشير التحقيقات إلى انتحاره. - أعلن ترامب عن لقاء مرتقب مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني في المكتب البيضاوي، مشيراً إلى أن اللقاء سيُعقد يوم الجمعة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه وقع على مشروع قانون للإفراج عن وثائق جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، مشيراً في سياق آخر إلى أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني يوم الجمعة المقبل. ورضخ ترامب، الذي كان رافضاً لنشر وثائق الراحل جيفري إبستين، للضغوط السياسية بعد أشهر من المماطلة، وذلك بعدما نجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت على الخطوة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت بالإجماع، الثلاثاء، على تشريع لنشر ملفات التحقيق المتعلقة بإبستين. وبعد ساعات حصل السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على موافقة بالإجماع على إقرار المجلس للمشروع. وقال مصدران مطلعان إنّ البيت الأبيض كان يضغط بهدوء على أعضاء مجلس الشيوخ للتباطؤ في التصويت على الإفراج عن ملفات التحقيق بشأن جيفري إبستين، حتى مع إصرار ترامب علناً على أنّ إدارته ليس لديها ما تخفيه وحث الكونغرس على التحرك. وانهارت تلك الجهود، الثلاثاء، عندما وافق أعضاء مجلس الشيوخ على الإجراء.

وذكر المصدران أنه بحلول مساء يوم الأحد، خلص كبار مساعدي البيت الأبيض والرئيس إلى أن حملتهم لمنع التصويت فشلت، وحاولوا التحوّل من المنع إلى السيطرة على الأضرار. وقال المصدران إنّ مسؤولي البيت الأبيض كثفوا تواصلهم مع قيادة مجلس الشيوخ لإدخال تعديلات على مشروع القانون في مجلس النواب، بما في ذلك تنقيحات لحماية الضحايا، في جهد أخير للتأثير على الإجراء.

وألقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة عام 2006، وأُدين بتهم بالاتجار بالجنس عام 2008، وذلك بعد صفقة إقرار بالذنب سرّية مع المدعين الفيدراليين بقيادة أليكس أكوستا، الذي أصبح وزيراً للعمل في حكومة ترامب في ولايته الأولى (2017 ـ 2021). وحمته هذه الصفقة من الملاحقة القضائية بتهم فيدرالية أكثر خطورة لها علاقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، وأطلق سراحه على غير العادة بعد 13 شهراً فقط. في 2019، ألقي القبض على جيفري إبستين مرة أخرى للتورط في الاتجار الجنسي بالأطفال القصر، قبل أن ترتبط وفاته بحالة من الغموض لغياب تسجيل الدقائق الأخيرة قبل الوفاة. ويؤكد كثيرون من أتباع ترامب أنه جرى قتله، في حين ذكرت التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن أنه مات منتحراً.

ترامب يلتقي ممداني

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على منصته "تروث سوشال" أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني غداً الجمعة في المكتب البيضاوي. وكتب ترامب "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي زهران ممداني لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضاوي الجمعة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)