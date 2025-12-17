ترامب يوسّع حظر الدخول ليشمل مواطني 40 دولة بينها فلسطين وسورية

- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يوسع حظر السفر إلى الولايات المتحدة، بفرض قيود جديدة على دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك حظر كامل على حاملي وثائق السفر الفلسطينية. - القرار يشمل فرض قيود على خمس دول جديدة، وتشديد القيود لتصبح كاملة على مواطني لاوس وسيراليون، مما يرفع عدد الدول الخاضعة لحظر كامل إلى 19 دولة. - تم فرض قيود جزئية على دخول مواطني 15 دولة إضافية، ليصل إجمالي الدول المشمولة بإجراءات حظر أو تقييد السفر إلى 39 دولة.

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بتوسيع نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة، عبر فرض قيود جديدة على دخول مواطني عدد من الدول، من بينها حظر كامل على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وبموجب القرار، فُرضت قيود على دخول مواطني خمس دول هي: سورية، وجنوب السودان، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر. كذلك شدّد القرار القيود لتصبح كاملة على مواطني لاوس وسيراليون، بعدما كانت تخضع سابقاً لقيود جزئية، ما رفع عدد الدول الخاضعة لحظر كامل إلى 19 دولة، إضافة إلى فلسطين، وذلك بعد قرار سابق شمل 12 دولة بالحظر التام.

وفي السياق ذاته، فرض ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني 15 دولة إضافية، هي: أنغولا، وبنين، وكوت ديفوار، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتوغو، وزامبيا، وزيمبابوي، ودومينيكا، وأنتيغوا. وبذلك ارتفع عدد الدول المفروضة عليها قيود جزئية إلى 20 دولة.

وكان ترامب قد أصدر، في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بحظر دخول مواطني 19 دولة، من بينها 12 دولة خضعت لحظر كامل و7 دول لقيود جزئية. ومع القرار التنفيذي الجديد، ارتفع إجمالي عدد الدول المشمولة بإجراءات حظر أو تقييد السفر إلى 39 دولة، إضافة إلى فلسطين، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً على سياسة الهجرة الأميركية.