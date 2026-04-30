ترامب يوجّه دعوة للزيدي لزيارة واشنطن: "بداية فصل جديد" مع بغداد

- هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب علي الزيدي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية، معبراً عن تطلعه لعلاقة قوية ومثمرة بين البلدين، واصفاً ذلك ببداية فصل جديد قائم على الازدهار والاستقرار. - تلقى الزيدي اتصالاً هاتفياً من ترامب الذي دعاه لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة، مؤكداً دعمه للزيدي في مهمته لتشكيل حكومة خالية من الإرهاب. - كُلف الزيدي بتشكيل الحكومة بعد ترشيحه من الإطار التنسيقي، وبدأ مشاوراته وسط ترقب سياسي لتحقيق تطلعات العراقيين ضمن المهلة الدستورية المحددة.

هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، علي الزيدي بتكليفه تشكيل الحكومة في العراق، وقال، في بيان، إنه يتطلع إلى "علاقة قوية ونابضة بالحياة وعالية الإنتاجية" بين الولايات المتحدة والعراق، معتبراً أن تكليف الزيدي "بداية فصل جديد" بين البلدين قائم على "الازدهار والاستقرار والنجاح"، ومعرباً عن تمنياته لرئيس الوزراء العراقي المكلف بالنجاح في تأليف حكومة "خالية من الإرهاب" وقادرة على تحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

من جهته، أعلن الزيدي أنه تواصل هاتفياً مع ترامب الذي دعاه الى زيارة واشنطن بعد تأليف الحكومة في بغداد. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الزيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، قدم خلاله التهنئة بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما "وجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".

تقارير عربية الداخلية العراقية تتجه لتحصين منشآتها بمنظومات مضادة للمسيرات

وكُلف الزيدي، يوم الاثنين الماضي، بتأليف الحكومة بعيد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي المؤلف من أحزاب مقرّبة من طهران، بدلاً من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قوبل ترشيحه بمعارضة من الولايات المتحدة. ويوم أمس الأربعاء، رحّبت السفارة الأميركية لدى بغداد بتكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية، معربة عن تمنياتها بنجاح مساعيه لتشكيل حكومة "قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين".

وبدأ الزيدي مشاوراته لتشكيل الحكومة، في سباق مع المهلة الدستورية التي لا تتجاوز 30 يوماً، وسط ترقب لما ستُفضي إليه الحوارات بين القوى السياسية، لا سيما مع احتدام التنافس على الحقائب الوزارية التي تعد في السياق العراقي مؤشراً إلى موازين القوة داخل السلطة.

