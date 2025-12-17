- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطاب للأمة مساء الأربعاء من البيت الأبيض، مشيداً بالعام "الجيد جداً" للولايات المتحدة ومؤكداً أن الأفضل لم يأت بعد، مع التركيز على إنجازاته في الهجرة والاقتصاد. - تتناقض نظرة ترامب الإيجابية مع مخاوف الأميركيين من غلاء المعيشة، مما يثير قلق الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث دعا بعض المحافظين للتركيز على القضايا الداخلية. - يعتزم ترامب حضور مراسم استقبال رسمي لجثماني جنديين أميركيين قُتلا في سوريا، مؤكداً على أهمية هذه الواجبات الرسمية كقائد أعلى للقوات المسلحة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوجه خطاباً إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبراً أن العام كان "جيداً جداً" للولايات المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "أيها الأميركيون، سأوجّه خطاباً إلى الأمة غداً مساءً، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف: "لقد كان عاماً رائعاً لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!". وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفايت لقناة "فوكس نيوز" أن ترامب "سيلقي خطاباً للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام المقبل"، مشيرة إلى أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد. وتتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأميركي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأميركيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي.

ويُثير استياء الأميركيين من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب القائمة في معظمها على الرسوم الجمركية، قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ودعا بعض المحافظين الرئيس الأميركي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية. وبعد تجمع انتخابي الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا بشمال شرق البلاد، سيتوجه ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد الجمعة، في محاولة لحشد الناخبين.

وقد عبّر أخيراً عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته "تروث سويشال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أميركا اليوم؟ متى سيُقال أخيراً إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟". وطلب نائب الرئيس جيه دي فانس الذي كان في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، من الأميركيين التحلي بالصبر، محملاً الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، يعتزم ترامب التوجه إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، غداً، للمشاركة في مراسم استقبال رسمي لجثماني اثنين من أفراد الحرس الوطني في ولاية آيوا، قُتلا يوم السبت الماضي في هجوم وقع في الصحراء السورية. وأعلن الجيش الأميركي أن عنصري الحرس الوطني اللذين قُتلا في الهجوم هما إدغار بريان توريس - توفار البالغ من العمر 25 عاماً من مدينة دي موين، وويليام ناثانيال هوارد، البالغ من العمر 29 عاماً من مدينة مارشالتاون.

وتُقام المراسم في قاعدة دوفر الجوية لتكريم الجنديين الأميركيين اللذين قُتلا في المعارك، وهو أحد أرفع الواجبات الرسمية التي يقوم بها القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان ترامب قد قال خلال ولايته الأولى، إن حضور مراسم الاستقبال الرسمي لرفات أفراد القوات المسلحة "أصعب مهمة يتعين عليه القيام بها" بوصفه رئيساً.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)