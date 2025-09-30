ترامب يهدّد حماس: 3 أو 4 أيام للموافقة على خطة غزة

- أخبار
- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن جميع الدول العربية والإسلامية وإسرائيل وافقت عليها، وينتظر موافقة حركة حماس خلال ثلاثة أو أربعة أيام، محذراً من "نهاية محزنة" إذا لم تقبل الخطة.
- أكد ترامب أن عدم موافقة حماس سيجعل وضعها "صعباً جداً"، مشدداً على أهمية توقيعها لتحقيق السلام، ومشيراً إلى أن نجاح الخطة سينهي عدة حروب، معتبراً أن عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام سيكون إهانة لأميركا.
- تجري حالياً اجتماعات بين الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك مع وفد حماس لمناقشة الخطة، حيث تعهدت الحركة بدراستها، بينما يشارك رئيس المخابرات التركية في الاجتماعات.
الرئيس الأميركي: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع حماس
ترامب: الدول العربية موافقة وإسرائيل موافقة وننتظر حماس
ترامب: حماس قد تقبل وإذا لم تقبل فإن الأمر سينتهي بشكل محزن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة حركة حماس على خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أنه "لا وجود لمجال كبير للتفاوض مع حماس". وأضاف أن الحركة "دفعت ثمناً باهظاً بمقتل قياداتها"، وأنه يأمل "أن نصل إلى عملية سلمية"، مشدداً على أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة أيام" للموافقة على الخطة.
ترامب: "نهاية محزنة للغاية" إذا لم تقبل حماس الخطة
وذكر ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سنمنح نحو ثلاثة أو أربعة أيام. كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة، وإسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي في شكل محزن للغاية".
وفي وقت لاحق، أكّد ترامب، في خطاب أمام الاجتماع الطارئ الذي دُعي إليه مئات من كبار القادة العسكريين، في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، أنه في حال عدم موافقة حركة حماس على خطة إنهاء الحرب في غزة فإنّ وضعها سيكون "صعباً جداً". وقال: "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه فسيدفعون ثمنه في الجحيم. آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم، وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقا".
ترامب: عدم فوزي بجائزة نوبل إهانة لأميركا
وذكر أنه "إذا نجحت خطتي لإنهاء الحرب فسيكون ذلك بمثابة إنهاء لحروب عدّة"، مضيفا "أنهيت 8 حروب منذ بدء ولايتي، آخرها إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط أمس". وعاد الرئيس الأميركي إلى تأكيد استحقاقه جائزةَ نوبل للسّلام، مشدداً: "أستحقّ الفوز بها. قد يقدمونها لشخص لم يقم بفعل أيّ شيء (..) وعدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة".
ويأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء سلّموا وفد حركة حماس مقترح وقف الحرب على قطاع غزة المبني على خطة الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن الحركة تعهّدت بدراسته، وأنّ "الوقت لا يزال مبكراً" للحديث عن رد رسمي. وأعلن في السياق، أنّ اجتماعاً سيعقد اليوم الثلاثاء بين الوساطة القطرية والمصرية ومدير المخابرات التركية إبراهيم كالن، مع وفد حماس لمناقشة خطة ترامب.
وكشف الأنصاري عن أنّ رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد شارك، أمس الاثنين، في اجتماع مع وفد حماس، وأن تركيا ستشارك اليوم. وقالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، إن رئيس المخابرات التركية سافر إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الذي يضم كلاً من قطر ومصر وتركيا ووفد حماس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
ويوم أمس الاثنين، أكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعد أن عبّر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه، باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".