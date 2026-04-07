ترامب يهدّد بإبادة حضارة إيران بأكملها الليلة إذا لم تبرم اتفاقاً

- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران، مشيراً إلى أن حضارة بأكملها قد تندثر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع تحديد نوع الاتفاق المطلوب لضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز. - أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على استمرار الأمل في تلقي رد من إيران قبل انتهاء المهلة، مع الإشارة إلى مفاوضات مكثفة وجهود دبلوماسية رغم التوترات المتزايدة. - تكثفت الاتصالات الدولية للتوصل إلى تفاهم قد يؤجل التهديد بقصف البنية التحتية الإيرانية، مع تحركات دبلوماسية باكستانية لخفض التصعيد ودعم السلام الإقليمي.

جدّد الرئيس الأميركي

دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تهديده لإيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها لها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم!".

وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، المهلة التي منحها ترامب لإيران لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. ومساء الاثنين، تراجع ترامب عن تخيير إيران بين الأمرين، محدّداً نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن. وقال ترامب إن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا. وهدد قائلاً: "لدينا خطة بفضل قوة جيشنا. كل جسر في إيران سيجري تدميره بحلول الساعة الثانية عشرة ليلة الغد، وكل محطة طاقة ستخرج عن الخدمة وتحترق وتفجر ولن تستخدم مرة أخرى أبداً. تدمير كامل قبل منتصف الليل، وسيحدث كل ذلك خلال 4 ساعات إذا أردنا. نحن لا نريد حدوث ذلك"، مضيفاً أنه قد يشارك في مساعدتهم في إعادة بناء بلدهم إذا وافقوا على عقد صفقة.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى رداً من إيران قبل المهلة النهائية المحددة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد "مفاوضات كثيفة" بشأن إيران، مؤكداً في المقابل أنه لدى واشنطن "أدوات" للتعامل مع إيران "لم نقرر استخدامها بعد". في غضون ذلك، قال مصدران باكستانيان مطلعان لوكالة رويترز، إن جهوداً لا تزال تبذل لتسهيل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في الوقت الذي يشتد فيه القصف على إيران.

وأكد المصدران أن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف سعودية تهدد بتقويض المفاوضات، في وقت قال أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني باكستاني، إن إسلام أباد ستصطف مع السعودية بموجب معاهدة الدفاع في حال تصاعد النزاع. وأكد المصدر أن إيران تبدي مرونة في المحادثات، لكنها لا تزال تصرّ على الشروط المسبقة.

في الشأن، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لموقع "أكسيوس": "إذا رأى الرئيس أن اتفاقاً يتبلور، فمن المرجح أن يتريث، لكن القرار النهائي يعود إليه وحده". في المقابل، أبدى مسؤول في وزارة الحرب الأميركية تشكيكه في إمكانية تمديد المهلة هذه المرة. ونقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي تواصل مع ترامب عدة مرات في الأيام الأخيرة، قوله إن الرئيس من أكثر الشخصيات تشدداً داخل الدائرة العليا في إدارته، في ما يتعلق بإيران. وقال مسؤول أميركي آخر للموقع إن "الرئيس هو الأكثر اندفاعاً، أشبه بكلب مسعور"، في تقليل من الروايات التي تشير إلى أن وزير الحرب بيت هيغسيث أو وزير الخارجية ماركو روبيو، يدفعانه نحو التصعيد، مضيفاً: "هؤلاء يبدون معتدلين مقارنة بالرئيس".

وبحسب الموقع، يرى فريق التفاوض التابع لترامب، والذي يضم فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، أنه ينبغي محاولة التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن إن أمكن. في المقابل، يحث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إضافة إلى حلفاء سياسيين مثل السيناتور ليندسي غراهام، ترامب على عدم الموافقة على وقف إطلاق النار ما لم تقدّم إيران تنازلات تبدو حالياً غير مرجحة، مثل إعادة فتح مضيق هرمز، أو التخلي عن مخزونها الكامل من اليورانيوم عالي التخصيب.

البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

إلى ذلك، نفى البيت الابيض بلهجة حازمة نيته استخدام السلاح النووي في ايران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة إكس. وورد في الرسالة "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح إلى ذلك، أيها المهرجون الكبار". وجاء موقف البيت الابيض رداً على منشور على "إكس" يعود إلى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحاً مصوراً لنائب الرئيس الأميركي خلال زيارته بودابست مرفقاً إياه بعبارة "يؤكد جي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن حضارة بكملها ستموت الليلة، ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".