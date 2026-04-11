ترامب يهدّد إيران: اتفاق أو عودة إلى الحرب

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بشن هجمات جديدة على إيران إذا فشلت مفاوضات إسلام آباد، مشيراً إلى تجهيز السفن بأفضل الذخائر والأسلحة، ومؤكداً على استخدام القوة بفعالية كبيرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. - المفاوضات في باكستان تمثل أعلى مستوى تواصل بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ عام 1979، لكن فرص النجاح تبدو ضئيلة، مع استمرار التباين في رؤيتهما للسلام، واحتمال تجدد الصراع في حال الفشل. - جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال انهيار المحادثات واستئناف الهجمات، مع تأكيده على الأضرار الهائلة التي تكبدتها إيران، واستعداد الجيش للعودة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ذي معنى.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يستعد لشن هجمات جديدة على إيران في حال فشل مفاوضات إسلام آباد في التوصل إلى اتفاق. ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله في مقابلة هاتفية: "نحن بصدد تحميل السفن بأفضل الذخائر والأسلحة على الإطلاق، بل هي أفضل مما استخدمناه سابقاً حين دمرناهم تماماً"، محذراً طهران: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدمها بفعالية كبيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتعامل مع "أشخاص لا يُعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا"، في إشارة إلى الإيرانيين، منتقداً تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم. ورداً على سؤال بشأن فرص نجاح المفاوضات، قال: "سنعرف ذلك خلال نحو 24 ساعة.. سنعلم قريباً".

وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن الإيرانيين "لا يفهمون أنهم لا يملكون أي أوراق قوة، باستثناء ابتزاز العالم لفترة قصيرة عبر الممرات المائية الدولية"، مضيفاً أن "السبب الوحيد لبقائهم حتى الآن هو لأغراض التفاوض"، كما رأى أنهم "أفضل في إدارة إعلام الأخبار الزائفة والعلاقات العامة منهم في القتال".

في الأثناء، قال مسؤولون أميركيون كبار لموقع "أكسيوس": "غير واضح إن كان ممكناً تحقيق تقدم ملموس في الجولة الأولى من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون القمة في باكستان أكثر من مجرد لقاء بروتوكولي". وأشاروا إلى أن "بلورة اتفاق قد تستغرق أسابيع، إن لم تكن أشهراً، ومن المرجح أن تتطلب تمديد وقف إطلاق النار مدة أسبوعين". لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن "ذلك لن يحدث (التمديد) ما لم يعد فانس بإنجاز ملموس".

وتأتي تصريحات ترامب بعد مغادرة نائبه جي دي فانس، اليوم الجمعة، إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني. وبحسب "أكسيوس"، فإنه رغم الطابع التاريخي للاجتماع، كونه يمثل أعلى مستوى تواصل بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ عام 1979، فإن فرص النجاح تبدو ضئيلة، في ظل إدراك الطرفين أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى تجدد الصراع، مع استمرار التباين في رؤيتهما للسلام.

ومن المقرر أن يرافق فانس في المحادثات مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إضافة إلى مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع. وقال فانس قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية: "نتطلع إلى التفاوض، وأعتقد أنه سيكون إيجابياً"، مضيفاً أن ترامب منح فريق التفاوض "خطوطاً واضحة تماماً"، وتابع: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن مستعدون لمد اليد.. أما إذا حاولوا التلاعب بنا فسيجدون أن فريق التفاوض لن يتقبل ذلك".

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية انهيار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة واستئناف الهجمات. وأكد المصدر لـ"كان" أن إيران تكبدت أضراراً هائلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "هذا ليس ضرراً لا يمكن إصلاحه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ذي معنى، سيتعيّن على الجيش العودة إلى إيران مرة أخرى".