ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين" وتينوبو يرد

- هدد دونالد ترامب بإرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا لوقف "قتل المسيحيين" من قبل "إرهابيين إسلاميين"، مشيراً إلى تهديد المسيحية هناك وملوحاً بوقف المساعدات الأمريكية. - رفض رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، تصريحات ترامب، مؤكداً على التسامح الديني في نيجيريا وحرصها على الحوار مع القادة الدينيين لمعالجة القضايا الأمنية. - تشهد نيجيريا نزاعات دينية وعرقية معقدة، حيث تتعرض مناطق شمال شرق البلاد لعنف من جماعة بوكو حرام، وتحدث اشتباكات بين رعاة ماشية مسلمين ومزارعين مسيحيين في وسط البلاد.

هدّد الرئيس دونالد ترامب

، السبت، بإرسال قوات أميركية إلى نيجيريا "مدججة بالسلاح" إذا لم توقف أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ما وصفه بـ"قتل المسيحيين" على أيدي "إرهابيين إسلاميين"،

وقال الرئيس الجمهوري، على منصته تروث سوشال، إنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل، بعد يوم من تحذيره من أنّ المسيحية "تواجه تهديداً وجودياً في نيجيريا".

وقال: "إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فوراً كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع الرهيبة". وأضاف: "أصدر تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل". واختتم منشوره بـ"تحذير: من الأفضل للحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!".

وقال ترامب الجمعة على منصته: "آلاف المسيحيين يُقتلون، ويتحمل إسلاميون متطرفون مسؤولية هذه المذبحة الجماعية"، دون أن يقدم أدلة تدعم ادعاءاته. وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

رئيس نيجيريا يرد على ترامب: لا نتسامح مع الاضطهاد الديني

في المقابل، أعرب رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، عن رفضه تصريحات ترامب، مؤكداً أن بلاده لا تتسامح مع الاضطهاد الديني. وقال تينوبو في منشور على منصة "إكس" إن "نيجيريا دولة ديمقراطية تحكمها ضمانات دستورية للحرية الدينية. ومنذ عام 2023، حافظت حكومتنا على حوار مفتوح ونشط مع القادة المسيحيين والمسلمين، لمعالجة القضايا الأمنية التي تؤثر في المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم أو مناطقهم".

وأكد تينوبو أن وصف ترامب لنيجيريا بأنها "غير متسامحة دينيا" لا يمت إلى الحقيقة بصلة، مضيفاً أن هذا التوصيف "يتجاهل الجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة لحماية حرية الدين والمعتقد لجميع النيجيريين".

وشدد على أن نيجيريا تعتبر الحرية الدينية والتسامح "عنصرين أساسيين" في هويتها الوطنية. وقال: "نيجيريا تعارض الاضطهاد الديني ولا تشجعه. يتمتع بلدنا بضمانات دستورية تكفل حماية حقوق المواطنين من جميع الطوائف الدينية".

كذلك أكد تينوبو التزامه تعميق التفاهم والتعاون مع الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بشأن حماية جميع الطوائف الدينية.

وتنقسم نيجيريا بالتساوي تقريباً بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية. وشهدت مناطق شمال شرق البلاد عنفاً لأكثر من 15 عاماً من قبل جماعة بوكو حرام أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأجبر مليونين على النزوح.

وتنتشر في الشمال الغربي عصابات تعرف باسم "قطاع الطرق" تهاجم القرى وتقتل وتخطف السكان. كما تعد منطقة وسط نيجيريا مسرحاً لاشتباكات متكررة بين رعاة ماشية مسلمين في الغالب ومزارعين مسيحيين، وهو ما يعطي العنف هناك طابعاً دينياً، رغم أن خبراء يقولون إن الأرض هي محور النزاع في المقام الأول بسبب التوسع السكاني.

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تنشط فيه جماعات ضغط للترويج لصالح قضية انفصاليين نيجيريين. وكتبت شركة "موران غلوبال ستراتيجيز" التي تمثل حكومة "جمهورية بيافرا في المنفى" إلى أعضاء الكونغرس الأميركي في مارس/ آذار تحذّرهم من "اضطهاد المسيحيين" في نيجيريا، وفقاً لوثائق كُشف عنها، في جزء من قواعد عمل جماعات الضغط الأجنبية. وبيافرا اسم دولة انفصالية في شرق نيجيريا لم تُعمَّر طويلاً؛ إذ أعلنت استقلالها عام 1967 وأشعلت حرباً أهلية دامية استمرت حتى عام 1970.

(فرانس برس، العربي الجديد)