- أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع القيادة الفنزويلية الجديدة بعد اختطاف الرئيس مادورو، محذرة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز من عواقب قاسية إذا لم تلتزم بالمطالب الأميركية، مع التركيز على الاستفادة من الاحتياطيات النفطية. - في كاراكاس، اعترف الجيش الفنزويلي برودريغيز رئيسة مؤقتة، بينما ندد وزير الدفاع بعملية "الخطف الجبان" لمادورو، مؤكداً أن الهدف الأميركي هو الوصول إلى النفط الفنزويلي. - أثارت العملية ردود فعل دولية واسعة، حيث رفضت عدة دول إطاحة مادورو بالقوة، بينما شهدت مدن احتفالات من فنزويليين بالخارج، واعتبرها الكونغرس الأميركي "عملاً حربياً".

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، استعدادها للتعاون مع القيادة الفنزويلية الحالية، عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته، في تطور لافت أثار ردود فعل داخلية ودولية واسعة. وفي الوقت نفسه، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً مباشراً إلى الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي أعلن الجيش الفنزويلي الاعتراف بها، ملوّحاً بعواقب قاسية إذا لم تلتزم بالمطالب الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية إن رودريغيز "ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، ربما أكبر من الثمن الذي دفعه مادورو"، في حال لم تقم بما وصفه بـ"الأمر الصائب". وجاءت تصريحاته غداة العملية التي نفذتها قوات أميركية خاصة في كاراكاس، بمشاركة مروحيات وطائرات هجومية وقوات بحرية، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته.

وفي تصريحات متزامنة، لمّح مسؤولون أميركيون، بينهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى إمكانية التعاون مع مسؤولين متبقين من إدارة مادورو، بشرط اتخاذ خطوات محددة، من بينها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تمتلكها فنزويلا.

وكان ترامب قد صرّح، السبت، بأن واشنطن تعتزم "إدارة" فنزويلا، ما أثار جدلاً واسعاً. إلا أن وزير الخارجية الأميركي سعى، الأحد، إلى توضيح هذا الموقف، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام بشكل كامل. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" إن بلاده "تخوض حرباً ضد تجار المخدرات، وليس حرباً ضد فنزويلا".

في كاراكاس، بدت الأوضاع هادئة نسبياً، اليوم الأحد، بعد يوم من العملية العسكرية. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن سكان العاصمة اصطفوا لشراء المواد الغذائية، فيما غابت مشاهد الانتشار الأمني الكثيف التي شوهدت خلال العملية، حيث انتشر عناصر الشرطة الملثمون والمسلحون في الشوارع.

وأعلن الجيش الفنزويلي اعترافه بنائبة مادورو، ديلسي رودريغيز، رئيسةً مؤقتة للبلاد، داعياً المواطنين إلى استئناف حياتهم الطبيعية. في المقابل، ندد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز بما وصفه بـ"الخطف الجبان" لمادورو، متحدثاً عن مقتل بعض أفراد حراسته "بدم بارد"، إضافة إلى سقوط عسكريين ومدنيين خلال العملية.

ورغم تحقيق العملية أهدافها المعلنة، تصاعدت التساؤلات حول الاستراتيجية الأميركية في فنزويلا. فقد أشار ترامب إلى أن التدخل سيكون طويل الأمد، ويتمحور حول ضمان الوصول إلى أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم، ولم يستبعد إرسال قوات برية إذا اقتضت الضرورة.

من جهته، أجرى روبيو سلسلة مقابلات تلفزيونية، أكد خلالها أن واشنطن لا تسعى إلى إحداث اضطرابات داخل فنزويلا. وقال لشبكة "سي بي إس نيوز" إن الولايات المتحدة ستقيّم سلوك القيادة الفنزويلية الجديدة "استناداً إلى ما تفعل، وليس إلى ما تقوله علناً خلال الفترة الانتقالية".

ونفى روبيو وجود نية أميركية لدعم مرشحي المعارضة للوصول إلى السلطة، معتبراً أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن انتخابات جديدة. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الضغط الأميركي سيستمر عبر حظر تصدير النفط، الذي تفرضه البحرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

وتنتج فنزويلا نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، وفق منظمة أوبك، وتبيع جزءاً كبيراً منه في السوق السوداء بأسعار مخفضة، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها. ويتهم ترامب كاراكاس باستخدام عائدات النفط لتمويل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر والقتل والاختطاف".

في نيويورك، أُودع مادورو مركز احتجاز بانتظار جلسة استماع متوقعة في محكمة مانهاتن، حيث يواجه تهماً تتعلق بتهريب المخدرات. ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر مادورو مكبل اليدين أثناء اقتياده من قبل عملاء فدراليين داخل منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهو يقول بالإنكليزية "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد".

وأظهرت صور أخرى التُقطت في وقت سابق مادورو على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية، معصوب العينين ومقيد اليدين، ويرتدي واقيات أذن عازلة للضوضاء. وكان مادورو قد حكم فنزويلا لأكثر من عقد، بعد وصوله إلى السلطة عقب وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز، وسط اتهامات داخلية ودولية بتزوير الانتخابات وقمع المعارضة.

مع انتشار خبر اعتقاله، شهدت عدة مدن حول العالم مظاهر احتفال من قبل فنزويليين مقيمين في الخارج، من مدريد إلى سانتياغو، حيث رفعوا الأعلام الوطنية في الساحات العامة. كما سُجلت تجمعات محدودة داخل كاراكاس. في المقابل، تظاهر نحو ألف شخص أمام السفارة الأميركية في مدريد، للتنديد بما اعتبروه "عدواناً إمبريالياً"، كما خرجت تظاهرات مماثلة أمام القنصلية الأميركية في أمستردام.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن “رفضها” لإطاحة مادورو بالقوة، وأبدت قلقها من أي محاولة “للسيطرة الحكومية أو الإدارة أو الاستيلاء الخارجي على الموارد الطبيعية أو الاستراتيجية” في فنزويلا.

في الولايات المتحدة، أثارت العملية انتقادات داخل الكونغرس. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن ما جرى في فنزويلا يشكل "عملاً حربياً" كان ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس قبل تنفيذه. في المقابل، صنّف ترامب العملية على أنها إجراء أمني يستهدف زعيم شبكة تهريب مخدرات.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الهدف الأوسع يتمثل في إعادة فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الغربية. وقال روبيو لشبكة "سي بي إس" إن فنزويلا "لا تملك القدرة على إعادة بناء هذا القطاع"، وإنها بحاجة إلى استثمارات من شركات خاصة، مضيفاً أن شركات غير روسية وغير صينية أبدت اهتماماً كبيراً بالدخول إلى السوق الفنزويلية.

وفي تصريحات إضافية، دافع ترامب عن قراره بجلب مادورو بالقوة، معتبراً أن "إعادة الإعمار وتغيير النظام، أو أي تسمية أخرى، أفضل من الوضع الحالي". كما أشار إلى أن دولاً أخرى قد تشهد تدخلاً أميركياً، متحدثاً عن أهمية جزيرة غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)