ترامب يهدد حماس: افعلوا الصواب وإلا فنهايتكم قاسية

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة مستعدون للتدخل في غزة للقضاء على حركة حماس، لكنه أشار إلى أن الوقت لم يحن بعد، معربًا عن أمله في أن تتخذ حماس القرار الصحيح لتجنب تصعيد الصراع. - تعمل إسرائيل على إطلاق قوة دولية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط اتهامات لحماس بتعمد تأخير تسليم الجثث. زيارة مسؤولين أميركيين قد تساهم في تحقيق تقدم في هذه القضية. - أعلنت كتائب القسام عن تسليم جثتين لأسرى إسرائيليين، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مع السعي لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنّ العديد من حلفاء الولايات المتحدة عبروا عن ترحيبهم بفرصة الذهاب إلى غزة والقضاء على حركة حماس "بقوة كبيرة"، لكنه أشار إلى أنه ليس هناك حاجة لذلك حتى الآن. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "قلت لهذه الدول، وإسرائيل، ليس بعد! لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب. وإن لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة وقاسية! أود أن أشكر جميع الدول التي اتصلت للمساعدة".

وفي الوقت الذي تواصل فيه حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزال 15 منهم في قطاع غزة، يعمل الاحتلال الإسرائيلي حالياً على إطلاق عمل القوة الدولية للبحث عنهم داخل القطاع، ويتهم حماس بأنها تعرف مواقع عدد من الجثث لكنها "تتعمد تسليمها بوتيرة بطيئة". وطبقاً لما أفاد به موقع واينت العبري، اليوم الثلاثاء، يعتقد مسؤولون مطلعون على مشروع إنشاء القوة الدولية أنه بعد زيارة مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ووصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس اليوم إلى إسرائيل، من المتوقع حصول تقدّم كبير في قضية البحث عن الجثث داخل غزة.

ومن المقرر أن تبدأ القوة عملها بهدف إعادة جميع جثث الأسرى إلى إسرائيل، بمن فيهم أولئك الذين تقول حماس إنها لا تستطيع الوصول إليهم. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن "الأميركيين ملتزمون المهمة ويدركون أنه من دون استكمالها سيكون من الصعب المضيّ قُدماً في تنفيذ مراحل الاتفاق". وزودت إسرائيل آلية المراقبة الدولية، التي ترأسها الولايات المتحدة، بمعلومات استخبارية لتسريع عمليات البحث، بحسب الموقع.

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي، تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة، عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة. ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحيّة، في وقت سابق الثلاثاء، قال فيها: "نحن جادون بنيتنا انتشال جثث جميع الأسرى"، مستدركاً بالقول: "نواجه صعوبات كبيرة جداً في عمليات الانتشال، ونواصل جهودنا".

وشدد الحية: "نحن مصممون على تنفيذ اتفاق غزة بالكامل، وملتزمون اتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية"، معرباً عن أمله "في زيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات سكان غزة". وأكد أن "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس ترامب يطمئننا إلى أن الحرب في غزة انتهت".

(رويترز، العربي الجديد)