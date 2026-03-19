- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني إذا استمرت إيران في قصف حقول الغاز في قطر، مشيراً إلى أن الهجوم على حقل بارس تم دون معرفة الولايات المتحدة وأن إسرائيل قامت به بدافع الغضب. - أفاد موقع أكسيوس بأن ترامب كان على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية على حقل الغاز الإيراني، وأن واشنطن وافقت عليها للضغط على إيران، لكن بعد رد إيران، غيّر ترامب موقفه. - تعرضت منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان القطرية لهجمات صاروخية، ما أدى إلى حرائق وأضرار جسيمة، وأكدت وزارة الداخلية القطرية السيطرة على الحريقين واستمرار أعمال التبريد والتأمين.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل غاز بارس الإيراني بالكامل بقوة غير مسبوقة إذا واصلت طهران قصف حقول الغاز في قطر، موضحاً أنّ الهجوم على حقل بارس تم دون معرفة الولايات المتحدة، وقامت به إسرائيل بدافع الغضب، منتقداً الهجمات الإيرانية على دولة قطر ومنشآت الغاز الطبيعي المسال بها. وتعهد ترامب، الأربعاء، بأنّ إسرائيل لن تشن أي هجمات جديدة على حقل غاز بارس الإيراني، ما لم تقدم طهران على مهاجمة قطر مرة أخرى.

وبعد دقائق من بيان ترامب الذي نشره على منصة "تروث سوشال"، أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأنّ الرئيس الأميركي كان يعرف بالضربة على حقل الغاز الإيراني، وأن واشنطن كانت على علم بالضربة مسبقاً ووافقت عليها في محاولة لممارسة الضغط على إيران، وأنه "بعد رد إيران باستهداف حقول الغاز في قطر غيّر ترامب موقفه".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أنّ مسؤولين قطريين تواصلوا مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وقادة القيادة المركزية الأميركية، ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ترامب، مطالبين بمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وأجرى ويتكوف اتصالات عديدة مع مسؤولين قطريين في محاولة لترتيب اتصال عاجل بين ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب المصدر.

وتعهد ترامب في بيانه بأن الولايات المتحدة ستفجر حقل بارس بالكامل مستخدمة قوة هائلة وعنيفة لم يسبق لإيران أن شهدتها من قبل على الإطلاق، إذا استهدفت طهران منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى. وشدد ترامب على أنه سينفذ تعهده في حال حدوث أي هجوم، سواء بمساعدة إسرائيل وموافقتها أو من دونها، وقال: "لا أرغب في إصدار أوامر بتنفيذ هذا المستوى من العنف والدمار نظراً لنتائجه طويلة الأمد على مستقبل إيران، لكن إذا تعرضت منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم مرة أخرى فلن أتردد في القيام بذلك".

ووصف ترامب الهجوم الإيراني على جزء من منشأة الغاز المسال في قطر بـ"غير المبرر وغير العادل"، وقال: "لم تكن الولايات المتحدة تعرف شيئاً عن هذا الهجوم تحديداً (هجوم إسرائيل على حقل بارس الإيراني)، ولم تكن دولة قطر متورطة بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة عن حدوثه، وللأسف لم تكن إيران على علم بذلك أو بأي من الحقائق الأخرى المرتبطة بهذا الهجوم، وهاجمت بشكل غير عادل وغير مبرر جزءاً من منشأة الغاز الطبيعي في قطر".

وأعلنت شركة قطر للطاقة تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ما تسبب في اندلاع حرائق وأضرار جسيمة. ويأتي هذا الهجوم عقب هجوم آخر على مدينة رأس لفان، أمس الأربعاء، أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.

وأوضحت "قطر للطاقة"، في بيان، أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فوراً لاحتواء الأضرار، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات نتيجة الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية القطرية. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية: "الدفاع المدني يسيطر بالكامل على حريقين من ضمن ثلاثة مواقع في منطقة رأس لفان الصناعية، دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع، فيما تتولى مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة".