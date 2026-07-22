ترامب يهدد بإدخال طهران في معادلة الهجمات.. خلفيات وتبعات

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بتوسيع الاستهداف ليشمل مرافق حيوية إيرانية، مما يعيد طهران إلى دائرة المواجهة ويثير تساؤلات حول جدية التهديدات وتبعاتها الاستراتيجية. - إيران تؤكد أنها سترد بالمثل على أي استهداف للبنى التحتية، مشددة على أن مضيق هرمز لن يكون عامل تهديد، وأن أي تصعيد أميركي سيؤدي إلى فضيحة جديدة. - الخبير الإيراني صلاح الدين خديو يشير إلى أن إيران لا تأخذ تهديدات ترامب بجدية في البداية، لكن مشاركة إسرائيل قد تدفع طهران لإعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

في تصعيد لافت جديد من شأنه أن يعيد خلط الأوراق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل مرافق حيوية إيرانية مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز. يأتي هذا التهديد ليقرع طبول مرحلة جديدة من المواجهة، مخرجاً العاصمة الإيرانية من حالة "التحييد" التي سادت منذ إعلان الهدنة في الثامن من إبريل/نيسان الماضي؛ مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية ترامب في تنفيذ تهديداته، ودوافعه، والتبعات الاستراتيجية المترتبة على ذلك.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، هدد ترامب: "اعتباراً من هذه اللحظة، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر، ستقصف الولايات المتحدة وتدمر جسراً واحداً أو محطة كهرباء واحدة، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو بداخلها". ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس الأميركي باستهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، فقد أطلق تهديدات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لم تُستهدف محطات الطاقة بشكل مباشر حتى الآن، في حين طاولت الاستهدافات بعض الجسور، إذ شهدت إيران تنفيذاً جزئياً لهذه التهديدات، سواء خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً (من 28 فبراير/شباط إلى 8 إبريل الماضي) أو خلال الهجمات الأخيرة، من خلال استهداف جسر "بي 1" الأكثر ارتفاعاً في الشرق الأوسط في محافظة البرز، إضافة إلى 8 جسور في محافظة هرمزغان التي تربطها بمحافظة فارس في الأيام الماضية، والتي تُعد شريان الربط الأهم بين المركز والساحل الإيراني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدوافع الاستراتيجية التي تقف وراء تهديدات ترامب بتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل مرافق حيوية إيرانية؟ كيف ترى إيران إمكانية تحول التهديدات الأميركية إلى حرب شاملة، وما هي استراتيجيتها للتعامل مع هذا الاحتمال؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورداً على هذه التهديدات، أكد مصدر عسكري إيراني في تصريح لوكالة "تسنيم" المحافظة، أن إيران ستقوم، في حال استهدف الأميركيون جسراً أو محطة طاقة إيرانية، بضرب البنى التحتية والجسور في المنطقة بالمثل، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك الولايات المتحدة مصالح فيها. وأضاف المصدر الإيراني أن إيران "تمتلك إرادة فولاذية" في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتحول المضيق مجدداً إلى عامل تهديد ضد إيران.

وتابع المصدر ذاته: "عبور السفن من هذا المضيق سيكون آمناً في حال التنسيق مع إيران ووفقاً لترتيباتها، وخلاف ذلك، فإن إيران لن تتنازل عن إرادتها الحاسمة في السيطرة على المضيق، وتعتبر ذلك جزءاً من ضمان أمنه على المدى الطويل". وأشار المصدر العسكري إلى أن على الأميركيين أن يكونوا قد وصلوا إلى قناعة تامة خلال الأيام العشرة الماضية بأن إيران قادرة على استهداف أي مكان تريده؛ مؤكداً أن ما وصفه بـ"مقامرة ترامب" المحتملة ستؤدي مرة أخرى إلى فضيحة.

الحرب النفسية

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، عدّ الخبير العسكري الإيراني مرتضى موسوي ضرب المنشآت المدنية، كالبنى التحتية للطاقة والجسور التي يستخدمها المواطنون، من أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن التهديدات الأميركية ضد إيران في الوقت الراهن تهدف في جوهرها إلى ممارسة الحرب النفسية، لبث الذعر في صفوف القيادات السياسية والعسكرية، وممارسة ضغوط مجتمعية داخلية تدفع طهران نحو التراجع. غير أن موسوي أكد في الوقت ذاته أن هذا السيناريو "سيطبق لاحقاً بالتأكيد كأحد الخيارات في المواجهة مع إيران، والمسألة هي مسألة وقت لا غير".

واستعرض الخبير العسكري خلفية التوتر الراهن بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن الطرفين وصلا إلى هذا الطريق المسدود بعد فشل تفاهمات إسلام أباد وجنيف التي أُبرمت بوساطة قطرية وتركية وباكستانية. وأضاف أن الإدارة الأميركية قد نقضت تلك التفاهمات فور توقيعها، عبر إعادة فرض حصار بحري "غير قانوني" على السفن الإيرانية، والعمل على إنشاء ممر "غير قانوني" جنوب مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وتابع موسوي أن الطرفين يعملان حالياً على إدارة التوترات على حافة حرب شاملة وذلك بناءً على الملاحظات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن وقوع هذه الحرب بين الطرفين في المنطقة "بات أمراً حتمياً" خلال الشهور المقبلة. وأوضح أن الجانبين يديران التصعيد حالياً للوصول إلى التوقيت المناسب للحرب التي تسعى واشنطن لفرضها مجدداً على إيران، متوقعاً أن تندلع هذه المواجهة في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول أو الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال موسوي إن الاستهدافات للبنى التحتية خلافاً للتقديرات الأميركية، وحسبما أثبتت التجارب، لا سيما خلال الحرب التي شهدتها المنطقة، سيرفع منسوب دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الشارع الإيراني، مضيفاً أن هذه التهديدات ستؤدي إلى نتيجة عكسية من خلال تعزيز التفاف الشارع حول القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، وستدفع حتى أوساط جديدة إلى اتخاذ موقف داعم للدولة. وفي ما يخص طبيعة الرد الإيراني، أشار الخبير الإيراني إلى أن بلاده لن تنتظر، وستقوم باتخاذ خطوات استباقية ضد المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة إذا شعرت بجدية الهجوم.

تهديدات متكررة

من جهته، قال الخبير الإيراني صلاح الدين خديو، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن إيران، على ما يبدو، لا تأخذ تهديدات الرئيس الأميركي اليوم بإدخال طهران ضمن نطاق التصعيد الجاري وضرب منشآت الطاقة على محمل الجد في المرحلة الأولى، وذلك في ضوء النمط المتكرر لتهديداته، وما أعقبها خلال الأشهر الماضية من تراجع في المواقف وتبدّل في اللهجة وارتجال في التصريحات. وأضاف أن طهران، على الأقل في مرحلة التراشق الكلامي الحالية، لن تتراجع عن استراتيجيتها القائمة على التحكم بمضيق هرمز عبر استهداف السفن التي لا تلتزم، بحسب وصفه، بالترتيبات الإيرانية.

وأوضح خديو أن أي خطوة لاحقة أو تحول جوهري سيظل مرهوناً بكيفية تنفيذ الرئيس الأميركي لتهديده والرد الإيراني عليه، متسائلاً: "هل يقصد ترامب بهذه التهديدات العودة إلى حالة حرب شاملة بمشاركة إسرائيل؟ أم أنّ الأمر سيبقى في حدود عمليات محدودة من قبيل ما قد يحدث في الأسبوع المقبل، عبر استهداف بعض البنى التحتية بشكل جزئي، من دون إحداث تغيير فعلي في الاستراتيجية الإيرانية، مع احتمال أن تردّ طهران بتصعيد أكبر في المنطقة".

ورجّح الخبير الإيراني أنّ هذه المرحلة من التوتر ستشهد تصعيداً جديداً بمشاركة إسرائيل، مضيفاً أنه إذا جرى استهداف العاصمة الإيرانية، أو إذا دخلت إسرائيل في مواجهة مباشرة، أو مورست ضغوط إضافية عبر عمليات اغتيال تستهدف قيادات إيرانية، فإنّ ذلك قد يدفع طهران إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

وقال خديو، بصورة عامة، إنّ المأزق الاستراتيجي القائم لا يبدو قابلاً للحل في ظل المعادلة الراهنة، إذ كلما تعرضت إيران لضربات ردّت بالمثل، مضيفاً أنّ هذا الانسداد لن يُفكّ على الأرجح إلا إذا حصل تطور ميداني مهم. وأشار إلى أن عملية برية محدودة ومحددة، وخصوصاً السيطرة على جزيرة خارج أو احتلالها، ربما يقصد منه توجيه ضغط كبير على طهران لدفعها إلى التفاوض. إلا أن ترامب، بحسب تقدير خديو، لم يُقدم حتى الآن على مثل هذه الخطوة خشية ارتفاع الكلفة العسكرية والسياسية، وما قد يترتب عليها من انعكاسات سلبية في الرأي العام الأميركي.

وقال إنه بخلاف ذلك، فحالة التصعيد والتهدئة ثم إعادة التصعيد ستستمر في دورة متكررة، على نحو يشبه ما شهده جنوب لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح الخبير الإيراني في حديثه مع "العربي الجديد" أن مسار الأحداث المقبلة سيتحدد وفقاً لديناميات الميدان، بما في ذلك طبيعة هجمات الطرفين وحجم الأضرار التي تستطيع طهران إلحاقها. واعتبر أنّ ما يجري في نهاية المطاف هو حرب استنزاف، تتوقف نتيجتها على سرعة الاستنزاف وعمقه لدى كل طرف، وأنّ الطرف الذي يتعرض للاستنزاف بشكل أسرع وأشدّ وأكثر تأثيراً سيكون الخاسر.