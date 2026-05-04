ترامب يهدد بإبادة إيران إذا هاجمت سفناً أميركية

- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من "الإبادة" إذا هاجمت السفن الأميركية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة وذخائر متطورة. - رغم التوترات، قلل ترامب من أهمية دخول السفن الحربية الأميركية المضيق، داعياً كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الأميركية لحماية الملاحة. - أعلنت واشنطن عن جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، حيث بلغ عدد السفن التجارية في الخليج 913 سفينة، مع تزايد نسبة السفن التي تبحر بإشارات "جي بي إس" معطلة.

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً جديداً إلى إيران بأنها "ستباد من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن التابعة للجيش الأميركي التي تشارك في مواكبة السفن أثناء عبورها في مضيق هرمز. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به مراسل قناة "فوكس نيوز"، تراي ينغست، اليوم الاثنين، ذكر خلاله أن ترامب قال إن إيران "أبدت ليونة أكبر" في المحادثات.

وأضاف نقلا عن ترامب: "لدينا أسلحة وذخائر بمستوى أكبر بكثير مما كان لدينا في السابق"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر الحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي على مضيق هرمز "من أعظم المناورات العسكرية على الإطلاق".

وقلل الرئيس الأميركي من أهمية التوتر الذي أثاره دخول سفن حربية أميركية مضيق هرمز اليوم، مشيراً إلى أن إيران "أطلقت بعض الطلقات" لكنها لم تتسبب بأضرار سوى في سفينة تابعة لكوريا الجنوبية. وقال على منصته "تروث سوشال": "باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لا توجد أي أضرار حالياً في منطقة المضيق". ودعا كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الأميركية لحماية حركة السفن قرب إيران، مضيفا أن وزير الحرب بيت هيغسيث سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين.

وأعلن الرئيس الأميركي في وقت متأخر من مساء الأحد، أن واشنطن ستشرع صباح الاثنين في جهود "لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز" المغلق منذ بدء الحرب في المنطقة، والتي اندلعت يوم شنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. ورغم إعلان طهران فتح المضيق مع بدء الهدنة في السابع من إبريل/نيسان الماضي، فإنها سرعان ما أعادت غلقه بعد فرض الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية.

وفي 29 إبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد السفن التجارية من جميع الفئات الموجودة في مياه الخليج 913 سفينة، بحسب شركة التتبع البحري "إيه إكس إس مارين". ورغم إغلاق إيران مضيق هرمز، تمكنت بعض السفن من عبور المضيق. ووفق وكالة "فرانس برس"، لا تميز هذه الأرقام الإجمالية بين السفن التي مُنعت فعليا من مغادرة الخليج بسبب الإغلاق الإيراني والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، وسفن العمل التي كثيرا ما تشغلها صناعة النفط ولا تغادر المنطقة.

وبحسب بيانات شركة التحليل "كيبلر"، بلغ عدد ناقلات الحاويات الموجودة في الخليج، 118 سفينة، منها 30 سفينة إيرانية، مقارنة بـ155 سفينة في اليوم الأول من الحرب. وفي مواجهة خطر الهجمات، بلغت نسبة السفن التي تبحر بإشارة "جي بي إس" معطلة أو مزيفة 31% في 29 إبريل/نيسان، مقارنة بـ16% قبل بدء الحرب.