هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس النواب والشيوخ الجمهوريين في ولاية إنديانا، الذين يعارضون إعادة رسم خطوط الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي 2026. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "سأدعم معارضة أي عضو في مجلس النواب أو الشيوخ من ولاية إنديانا العظيمة يصوت ضد الحزب الجمهوري وضد أمتنا من خلال عدم السماح بإعادة رسم خطوط دوائر الانتخابات لمقاعد الكونغرس في مجلس النواب".

ويطلق على عملية تقسيم الدوائر "أكبر عمليات فساد قانوني في النظام الانتخابي"، وهي عبارة عن "تغيير ترسيم (أو تلاعب) الدوائر الانتخابية" أو (gerrymandering)، بناء على التعداد السكّاني الذي يجري كل عشر سنوات. وتسببت قرارات المحكمة العليا في العقود الأخيرة في توسيع عملية تقسيم الدوائر، إذ تركت للولايات الحرية في رسم خرائطها بدلاً من أن يكون القرار مرتبط بإجراءات فيدرالية من اللجنة المستقلة الخاصة بالانتخابات.

وتعد ولاية إنديانا ذات الأغلبية الجمهورية في منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة أحدث ساحة معركة في أزمة إعادة تقسيم ورسم خطوط دوائر الانتخابات، في محاولة من الجمهوريين لإعادة تشكيل المشهد وإنشاء دوائر انتخابية جديدة ذات ميول جمهورية، ما قد يمنحهم مقاعد يفوز بها الديمقراطيون عادة. وأقرت عدة ولايات مثل تكساس ونورث كارولينا وأوهايو خرائط جديدة تمنح الأفضلية للجمهوريين، بينما يسعى الديمقراطيون لرسم خرائط جديدة في كاليفورنيا وعدد آخر من الولايات.

وشدد ترامب في منشوره على ضرورة محافظة الجمهوريين على الأغلبية "مهما كلف الأمر"، على حد تعبيره، وكتب "يحاول الديمقراطيون الاستيلاء على مقاعدنا في كل مكان، ولن نسمح بحدوث هذا أبدا. بدأ كل هذا بالتعداد السكاني المزور. يجب أن نحافظ على الأغلبية مهما كلف الأمر. على الجمهوريين أن يردّوا على ذلك". ويجرى تعداد الولايات المتحدة كل 10 سنوات، آخرها في 2021، ويزعم ترامب أنه مزور، إذ تتغيّر عدد مقاعد الولايات كل 10 سنوات بناء على عدد سكانها.

وأمس الأحد، هاجم ترامب السيناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا، جريج غود، ورئيس مجلس شيوخ الولاية المؤقت الجمهوري رودريك براي، لمعارضتهما جهود إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية في الولاية. وأشار إلى أن الحاكم الجمهوري مايك براون لم يبذل الجهد الكافي لدعم جهود إعادة تقسيم الدوائر.