ترامب يهدد إيران: سنضرب بقوة شديدة إذا قتلتم المتظاهرين

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بضرب إيران "بقوة شديدة"، إذا "بدأت السلطات بقتل المتظاهرين". وقال ترامب في مقابلة مع الصحافي المحافظ هيو هيويت: "لقد أبلغتهم أنّهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب - لديهم الكثير من أعمال الشغب - إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدّة".

ومساء الخميس، شهدت مدن إيرانية عدة تجمعات احتجاجية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني في مدينة كرمانشاه، غربي البلاد. وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى "العربي الجديد"، خرجت تجمعات احتجاجية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، من بينها صادقيه وستارخان في غرب المدينة، ونارمك في شرقها، وخراسان في جنوبها.

وأضافت المصادر أن بعض التجمعات كانت محدودة العدد، في حين شهدت مناطق أخرى حضورا أكبر، ولا سيما في منطقة ستارخان، غرب العاصمة، حيث قدر عدد المشاركين بأكثر من ألفي شخص. وردد المحتجون هتافات داعمة للتيار الملكي وأخرى مناهضة للسلطات الإيرانية. وكان زعيم التيار الملكي المعارض رضا بهلوي، نجل الشاه السابق المقيم في الولايات المتحدة، قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى تنظيم احتجاجات ليلية عند الساعة الثامنة من مساء الخميس.

وفي هذا السياق، ذكر موقع "عصر إيران" الإصلاحي أن بعض احتجاجات اليوم نُظمت سلميا وتحت حماية الشرطة، بينما تحولت تجمعات أخرى إلى أعمال عنف. وأشار الموقع إلى مقتل سبعة أشخاص من المحتجين وقوات الشرطة، إضافة إلى إصابة عدد أكبر. من جهتها، أعلنت محافظة خراسان الرضوية أن مجموعة هاجمت، الليلة الماضية، مقرا للشرطة في مدينة جناران، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة.

(فرانس برس، العربي الجديد)