ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا نفذت هجوماً كبيراً

- تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران "بقوة غير مسبوقة" إذا نفذت تهديداتها بشن هجوم كبير، وذلك رداً على إعلان إيران عن نيتها تنفيذ عمليات هجومية تاريخية. - أكد الحرس الثوري الإيراني أن الضربات ستستهدف "الأراضي المحتلة والمواقع الأميركية" رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مشدداً على أن أعداء إيران، خاصة أميركا وإسرائيل، سيدفعون الثمن. - دعا المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إلى الاستعداد لكل السيناريوهات، مؤكدين على المقاومة والصمود ضد ما وصفوه بالعدوان الأميركي والإسرائيلي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إن نفذت إيران تهديدها بشن هجوم كبير. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أعلنت إيران للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة" مضيفاً: "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".

يأتي ذلك فيما توعد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، ببدء "العمليات الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية"، رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكداً أن الضربات ستستهدف "الأراضي المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة".

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن أعداء إيران، "وبخاصة أميركا والنظام الصهيوني"، سيدفعون الثمن، مشددة على أن القوات المسلحة ستواصل مسيرة قائدها "حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء".

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوزا خطوطنا الحمر" و"سيواجهان تبعات ذلك". وقال موجهاً حديثه لواشنطن وتل أبيب: "لن نسمح بأن تُبتلع إيران الإسلامية وأن تُخيب آمال مئات الإيرانيين".

كذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في كلمة ألقاها على التلفزيون الإيراني، إن "أميركا والكيان الصهيوني أحرقا قلب الشعب الإيراني، وسنحرق قلوبهما". وأضاف أنه "يجب أن نختار واحداً من أمرين: إما قبول الاستسلام وما يتبعه من نهب وتقسيم لإيران، وإما المقاومة والصمود".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن فجر اليوم مقتل خامنئي من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل صباح أمس السبت، وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "المرشد علي خامنئي استشهد في أثناء أدائه مهامه في مكتبه في الساعات الأولى من صباح السبت"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات العملية.