- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، منتقداً حلف الناتو لعدم مشاركته في فتح المضيق ووصف أداءه تجاه إيران بالضعيف. - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لم يُغلق، وأن توقف حركة السفن يعود لمخاوف شركات التأمين من الحرب، داعياً لاحترام حرية التجارة والملاحة. - أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً يؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية زعزعة الأمن الإقليمي وداعية لترتيبات أمنية تحترم سيادة الدول.

تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، في حديث مع القناة 13 العبرية، إلى الإنذار الذي وجّهه بشأن تدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، إذ قال إن تداعيات هذه الخطوة ستتضح قريباً، مضيفاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً"، مهدداً بأنه "سيكون هناك تدمير كامل لإيران، وهذا سيؤدي عملاً ممتازاً".

وفي السياق نفسه، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب أدائه تجاه إيران على مدى عقود، لا سيما تردده في الآونة الأخيرة في المشاركة في فتح مضيق هرمز، قائلاً: "دول ناتو لا تفعل شيئاً، وهذا أمر مؤسف للغاية". وأضاف في المقابلة نفسها: "إيران كانت سيئة جداً لمدة 47 عاماً، وهي الآن تتلقى العقاب الذي تستحقه".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لم يُغلق، مخاطباً الولايات المتحدة بأن "توقف حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب التي أشعلتموها أنتم وليس إيران". وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعياً إلى اعتماد الاحترام بدلاً من التهديد. وأكد أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، مضيفاً أن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين أو عدم توقع أي منهما.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز لم يُغلق، مشددة على أن الملاحة البحرية فيه مستمرة، وأن إيران تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حركة السفن في الخليج وبحر عُمان، بوصفها دولة ساحلية "تتمتع بحقوق السيادة". وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الإيرانية بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، إذ أكدت إيران، بصفتها "دولة مسؤولة وملتزمة" بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، على "ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية في المنطقة"، بما في ذلك الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، باعتبارها ممرات حيوية للتجارة والطاقة العالمية.

وأشار البيان إلى أن "الهجمات العدوانية التي استهدفت الأراضي الإيرانية منذ 28 فبراير/شباط تُعد انتهاكاً واضحاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، مؤكداً أن إيران تمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس". وأضافت الخارجية الإيرانية أن إيران، بوصفها دولة ساحلية مطلة على مضيق هرمز، "تضطلع بمسؤولية كبيرة في الحفاظ على أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي"، مؤكدة أنها دأبت على "ضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي"، وعملت على منع حدوث أي اضطراب في حركة الملاحة وعبور السفن بشكل آمن.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها اتخذت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التدابير الاحترازية "لمنع وقوع أي حوادث تهدد السفن التجارية وناقلات النفط" في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان. وأكد البيان أن مضيق هرمز ليس مغلقاً، وأن حركة السفن فيه مستمرة، مشيراً إلى أن بعض شركات الشحن والنقل البحري فضّلت التوقف أو تقليل نشاطها بسبب الظروف الأمنية والتطورات العسكرية في المنطقة. وشددت على أن أمن الملاحة البحرية "يجب ألا يُستخدم ذريعة لتنفيذ أعمال عسكرية أو لتهديد سيادة الدول"، مؤكدة أن أي إجراءات تُتخذ في هذا المجال يجب أن تكون منسجمة مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول الساحلية.

واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "أي تحركات أو أنشطة عسكرية وأمنية واستخبارية للقوات التابعة للدول المعتدية، لا سيما الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي"، والتي تهدف، وفق البيان، إلى تصعيد التوتر وتهديد أمن المنطقة، تُعد غير مقبولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيجرى التعامل معها وفق القواعد القانونية الدولية المرتبطة بظروف النزاع. وأوضح البيان أن السفن المدنية التابعة للدول المختلفة يمكنها عبور مضيق هرمز، بشرط عدم مشاركتها في أي عمليات ذات طابع عدواني، والتزامها بإجراءات السلامة البحرية المتعارف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحمل البيان "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات وانعكاسات زعزعة الأمن الإقليمي"، مؤكداً أن أي اضطراب في أمن الطاقة أو التجارة العالمية سيكون نتيجة مباشرة للسياسات التصعيدية لتلك الأطراف. وجددت الخارجية الإيرانية تأكيدها أن أي ترتيبات تخص أمن المنطقة يجب أن تُبنى على مشاركة دولها واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة، داعية جميع الدول إلى تجنب الخطوات أو المواقف التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر وإشعال المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران بتدمير قطاع الطاقة الإيرانية كله، إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل دون أي تهديدات (لحركة الملاحة) خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة ستهاجم وتدمر محطات الطاقة المختلفة وستبدأ بأكبرها".