ترامب يهدد إيران بتدمير محطات الطاقة إذا لم تفتح مضيق هرمز

- تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران: هدد الرئيس ترامب بتدمير قطاع الطاقة الإيراني إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى قدرة الولايات المتحدة على تعطيل محطات الكهرباء الإيرانية بسرعة. - ردود فعل إيرانية وتحذيرات: أعلن الجيش الإيراني استهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة إذا تعرضت بنيتها للهجوم، مما يزيد من حدة التوترات الإقليمية. - تداعيات اقتصادية عالمية: إغلاق مضيق هرمز يرفع تكاليف الشحن وأسعار النفط، بينما يلمح ترامب إلى إمكانية ترك حلفاء الولايات المتحدة يواجهون الأزمة بمفردهم.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إيران بتدمير قطاع الطاقة الإيرانية بالكامل، إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل دون أي تهديدات (لحركة الملاحة) خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدا، فإن الولايات المتحدة ستهاجم وتدمر محطات الطاقة المختلفة وستبدأ بأكبرها".

وجاء منشور ترامب عقب نحو ساعة من منشور آخر قال فيه إن الولايات المتحدة محت إيران من على الخريطة، مضيفًا: "اختفت قيادتهم، ودُمرت القوات البحرية والجوية وتم القضاء على دفاعهم ويريدون عقد صفقة"، كما وجه انتقادات حادة لصحيفة نيويورك تايمز بعدما ذكرت أنه لم يحقق أهدافه الخاصة ووصفها بالفاشلة، مضيفا أنه متقدم بأسابيع على الجدول الزمني المحدد من قبله لهذه الحرب.

وكان ترامب قد قال مرارا إن الولايات المتحدة لم تهاجم محطات الكهرباء والنفط في إيران لتجنب الضرر الواسع للبنية التحتية لأن "إصلاحها يستغرق سنوات" على حد تعبيره. وذكر الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة قادرة على تعطيل محطات الكهرباء الإيرانية خلال ساعة واحدة لكنه "يفضل الانتظار".

والأسبوع الماضي، وجهت إسرائيل ضربات عسكرية على حقل غاز بارس الإيراني. ورغم أن الصحافة الأميركية نقلت عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن هذه الضربة تمت بالتنسيق مع ترامب بهدف الضغط على طهران إلا أنه تبرأ منها، وكتب أنه لم يكن لديه علم بها وأنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم توجيه ضربات مماثلة، بعدما ردت إيران بالاعتداء على عدة دول عربية من بينها قطر، وهدد بتدمير حقل بارس بالكامل حال إطلاق هجمات إيرانية أخرى على مراكز الطاقة.

إيران تهدد باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة

إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وقال "مقر خاتم الأنبياء"، القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس "إذا تعرّضت البنية التحتية للنفط والطاقة الإيرانية لهجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام في المنطقة"، من دون أن يحدد أي "نظام" يقصد.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق. ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما تسبب بإغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية. ويوم الأربعاء، لمح ترامب بغضب إلى احتمال أن يترك حلفاء الولايات المتحدة يواجهون أزمة مضيق هرمز بمفردهم، لرفضهم دعوته لمساعدة القوات الأميركية في تأمين المضيق. وكتب ترامب على موقعه تروث سوشال أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المضيق، وأن بإمكانه "ترك الدول التي تستخدمه" تجد حلا.