ترامب يهدد إيران: اتفاق بحلول الأربعاء أو العودة للحرب

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "أخبار جيدة" بشأن إيران، مشيرًا إلى تقدم في المحادثات مع طهران، لكنه حذر من إمكانية إنهاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بحلول الأربعاء. - أكد ترامب أن الاتفاق الجاري لن يشمل دفع أموال، وأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب من إيران، مشددًا على أن طهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. - نفت إيران تصريحات ترامب بشأن اليورانيوم، وأعلنت إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة التجارية، مع استمرار الحظر على السفن العسكرية، بينما تستعد واشنطن وطهران لجولة مفاوضات جديدة في باكستان.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "تلقينا أخباراً جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران". وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن ماهية هذه الأخبار الجيدة: "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".

وعلى الرغم من ذلك، أكد ترامب أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً".

وكان ترامب قد أكد ليل الجمعة، في خطاب ألقاه أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا، أن الاتفاق الجاري التفاوض عليه لإنهاء الحرب في إيران لن يشمل دفع أي أموال، مؤكدًا أن العملية تسير "على ما يرام". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتسلم غبارًا نوويًا (اليورانيوم المخصب) من إيران، مشددًا على أن طهران "لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في مطلع الأسبوع. وأكد أنه حقق إنجازًا غير مسبوق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وهو أمر لم يتحقق على مدار 78 عامًا، على حد وصفه.

إلى ذلك، أكد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "سعيد للغاية" بوضع مضيق هرمز، وأنه يتطلع إلى لقائهما في الصين. وقال: "الرئيس شي سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز وبسرعة فتحه. سيكون لقاؤنا في الصين مميزاً، وربما تاريخياً. أتطلع إلى لقاء الرئيس شي، وسنحقق الكثير معاً!".

وفي وقت سابق الجمعة، نفت إيران تصريحات سابقة لترامب بشأن اليورانيوم المخصب، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن نقل اليورانيوم المخصب "لم يُطرح إطلاقًا" في المفاوضات، مشددًا على أنه "لن ينقل إلى أي مكان"، ومقارنًا أهميته بـ"قدسية التراب الإيراني".

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مع الإبقاء على حظر عبور السفن العسكرية، في حين رحّبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة مع تأكيدها استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى تسوية نهائية.

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصادر إيرانية قولها مساء الجمعة إنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان يوم الاثنين المقبل.