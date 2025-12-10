ترامب يهاجم الصومال ويسخر من حجاب إلهان عمر

- في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، هاجم الرئيس ترامب الصومال والمهاجرين، متهماً إياهم بالتسبب في المشكلات الاقتصادية، وتعهد بترحيلهم لزيادة فرص العمل للأميركيين، مشيراً إلى سياسته المتشددة تجاه الهجرة من دول وصفها بـ"البائسة". - سخر ترامب من النائبة إلهان عمر وحجابها، وكرر مزاعم زواجها من أخيها للحصول على الجنسية، مما أثار تفاعل أنصاره الذين دعوا لطردها من البلاد. - علقت إلهان عمر على تصريحات ترامب، واصفة إياها بالعنصرية والمنحازة، وأكدت أن ترامب يفتقر إلى سياسات اقتصادية حقيقية، مما يجعله يكرر الأكاذيب.

في أول تجمعاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2026، هاجم الرئيس دونالد ترامب مجدداً الصومال ووصفها بـ"القذرة"، كما هاجم الصوماليين الأميركيين والمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة وتحديداً في مينيسوتا، مجدداً انتقاداته للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، ممثلة إحدى دوائر مينيسوتا في مجلس النواب، وسخر من حجابها وشبّهه بالعمامة.

وحمّل ترامب خلال تجمع انتخابي عقد بولاية بنسلفانيا، المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، في وقت أكد فيه أن الولايات المتحدة تعيش "حياة أفضل من أي وقت مضى"، وتعهد بأن ترحيل هؤلاء المهاجرين سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل للأميركيين، مشيراً إلى سياسته المتشددة في وقف الهجرة من دول وصفها بـ"البائسة" مثل الصومال وأفغانستان وهايتي.

وسخر ترامب من إلهان عمر ومن حجابها، وشبهه بالعمامة التي يرتديها الرجال، وقال "إلهان عمر. مهما كان اسمها اللعين. مع هذه القطعة الصغيرة. عمامتها الصغيرة فوق رأسها، أحبها. تأتي إلى هنا ولا تفعل شيئاً سوى التذمر والشكوى. إنها جاءت من بلد يعد الأسوأ في العالم". وقال "يجب أن نخرجها من هنا إلى الجحيم. إنها موجودة في البلاد بطريقة غير قانونية". وكرر للمرة الرابعة خلال أقل من أسبوعين مزاعم زواجها من أخيها للحصول على الجنسية الأميركية، وهو ما تفاعل معه أنصاره داعين إلى طردها خارج البلاد.

وخلال خطابه، صرخ أحد الحضور بعبارة بذيئة كان الإعلام قد ذكر أن ترامب استخدمها خلال ولايته الأولى للتقليل من بعض الدول الأفريقية ودولة هايتي، فضحك، وقال "لم أقل مكان قذر. أنت قلتها"، ثم ابتسم وروى استخدامه لهذه العبارة في اجتماع بالبيت الأبيض لوصف دول كان يرفض استقبال مهاجرين منها. كان ترامب نفى ما نشر آنذاك وهاجم الإعلام، غير أنه اليوم افتخر بهذه العبارات.

ولم يفرق ترامب في خطابه، المقيمين من دون أوراق ثبوتية، وأولئك الذين اتبعوا الإجراءات القانونية ودخلوا البلاد بطريقة شرعية وأصبحوا مواطنين أميركيين، ووصف المهاجرين الصوماليين بأنهم "قتلة وحثالة"، ووصف عدداً من الدولة بأنها "قذرة ومثيرة للاشمئزاز" وقال "لماذا نستقبل فقط الناس من بلدان قذرة؟ لماذا لا نستقبل بعض الأشخاص من النرويج والسويد والدنمارك.. لكننا نستقبل أشخاصاً من الصومال.. أماكن قذرة ومقرفة ومثيرة للاشمئزاز"، وزعم ترامب أن "جميع الوظائف الجديدة كانت تمنح للمهاجرين" قبل توليه المنصب، ولكنها تمنح الآن للأميركيين.

من جانبها، علقت النائبة الديمقراطية إلهان عمر على منصة إكس على تصريحات ترامب، مكررة ما تردده مؤخراً، حيث قالت "هوس ترامب بي غريب جداً. إنه في حاجة إلى مساعدة نفسية حقيقية، وبما أنه ليس لديه أي سياسات اقتصادية يتباهى بها فهو يكرر الأكاذيب العنصرية والمنحازة"، مضيفة أنه "عار وطني".