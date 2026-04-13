ترامب يهاجم البابا لاوون بعد دعوته إلى السلام

قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب في حديث مع صحافيين الأحد، إنه ليس من المعجبين بالبابا لاوون الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداءً إلى السلام السبت. وصرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، "لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهماً البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

والسبت، ناشد البابا الأميركي البالغ 70 عاماً، القادة لإنهاء الحروب، قائلاً "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضاً للقوة، كفى حرباً". وكرر ترامب تصريحاته للصحافيين في منشور على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قائلاً "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً"، مضيفاً أن أول بابا أميركي يجب أن "يتوقف عن تملق اليسار الراديكالي"، معتبراً أن بابا الفاتيكان يجب أن يكون "شاكراً"، لو لم يكن في البيت الأبيض، لما كان البابا لاوون في الفاتيكان.

وتابع ترامب: " لا أريد بابا يرى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية أمر مقبول. ولا أريد بابا يرى أن هجوم أميركا على فنزويلا أمر فظيع، تلك الدولة التي كانت تُهرّب كميات هائلة من المخدرات إلى الولايات المتحدة، بل والأسوأ من ذلك، أنها كانت تُفرغ سجونها، بما فيها من قتلة وتجار مخدرات ومجرمين، في بلادنا. ولا أريد بابا ينتقد رئيس الولايات المتحدة لأنني أقوم بالضبط بما انتُخبت لأجله، وبأغلبية ساحقة، وهو تحقيق أدنى معدلات الجريمة على الإطلاق، وبناء أعظم سوق أسهم في التاريخ".

ونفت واشنطن والفاتيكان أخيراً تقارير تتحدث عن وجود خلاف بينهما. والجمعة، نفى مسؤول في الفاتيكان تقارير تفيد بأن مسؤولاً رفيع المستوى في البنتاغون أعطى مبعوث الكنيسة إلى الولايات المتحدة "محاضرة لاذعة" بسبب انتقادات البابا لاوون لإدارة ترامب. وأورد موقع "ذا فري برس" أن البنتاغون استدعى الكاردينال كريستوف بيير في يناير/كانون الثاني، حيث تعرض للتوبيخ من قبل مساعد وزير الدفاع الأميركي للسياسات البريدج كولبي، وهي رواية رفضها البنتاغون ووصفها بأنها "محورة".

وقال المسؤول العسكري للكاردينال إن الولايات المتحدة "لديها القوة العسكرية لفعل ما تشاء (...) وأن من الأفضل للكنيسة أن تقف إلى جانبها". وأكد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان، أن "الرواية التي قدمتها بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الاجتماع لا تتطابق مع الحقيقة بأي شكل من الأشكال". وبينما يصر الطرفان على أن الاجتماع كان ودياً، إلا أن الكرسي الرسولي والبيت الأبيض كانا على خلاف علني بشأن حملة إدارة ترامب لترحيل المهاجرين التي وصفها البابا بأنها "غير إنسانية"، إضافة إلى انتقاده استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط وفنزويلا.

وعندما أطلق ترامب تهديدات بالإبادة الجماعية ضد إيران الثلاثاء، قائلاً "ستمحى حضارة ولن تعود أبداً"، انتقد البابا هذا التصريح "غير المقبول على الإطلاق" وحض الطرفين على "العودة إلى طاولة المفاوضات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشاد البابا لاوون بنبأ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره "علامة على أمل حقيقي".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)