ترامب يهاتف نتنياهو: التحركات الأميركية في الخليج وتصريحات أردوغان

- أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التحركات الأميركية في الخليج، مؤكدين على استمرار التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في مختلف المجالات. - شدد نتنياهو على خطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، وأهمية إقامة مناطق أمنية على الحدود الإسرائيلية. - يسعى نتنياهو لاستغلال اللقاء المرتقب مع ترامب انتخابياً، حيث يهدف إلى بناء حملته الانتخابية على أساس التعاون الوثيق مع ترامب في رسم ملامح الشرق الأوسط.

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاعه على "التحركات الأميركية الأخيرة في الخليج"، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو. وجرت هذه المحادثة "في إطار الاتصالات المنتظمة" بين الزعيمين اللذين جدّدا التأكيد على "مواصلة التنسيق" بين واشنطن وتل أبيب في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو نُشر عبر منصة إكس.

وأضاف البيان "شدد نتنياهو، من جانبه، على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه ضد وجود دولة إسرائيل، وعلى ضرورة إقامة مناطق أمنية على امتداد الحدود الإسرائيلية".

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وكان أردوغان قد رفض الثلاثاء ادعاء إسرائيل بأن بيع مقاتلات "أف-35" الأميركية ومكوناتها لأنقرة من شأنه أن يخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط، واصفا ذلك بأنه "معلومات مضللة". وأكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس إجراء الاتصال من دون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

والاثنين الفائت، قال ترامب إن نتنياهو "يعرف من هو الرئيس" في العلاقة بين أميركا وإسرائيل. وجاءت ملاحظته، التي تختصر حالة التوتر غير المعهودة بين البيت الأبيض وتل أبيب، في سياق الحديث عن زيارة قريبة لواشنطن طلبها نتنياهو للاجتماع مع الرئيس ترامب، على الأرجح يوم الاثنين المقبل في 13 الجاري، وإن كان الموعد لم يُحسم رسمياً بعد.

ويسعى نتنياهو إلى توظيف اللقاء المرتقب مع ترامب، انتخابياً، على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بينها "القناة 12" و"كان 11" وصحيفة "هآرتس"؛ إذ أشارت الأخيرة نقلاً عن مصدر في "الليكود" إلى أن نتنياهو يسعى إلى "بناء حملته الانتخابية على أساس التعاون الوثيق مع ترامب في رسم ملامح الشرق الأوسط".

(فرانس برس، العربي الجديد)