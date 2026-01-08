ترامب يهاتف رئيس كولومبيا ويعلن عن ترتيبات لاستقباله في البيت الأبيض

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن ترتيبات للقاء مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض بعد محادثات هاتفية بينهما، حيث ناقشا وضع المخدرات والخلافات الأخرى. - ترامب يهدد بعمل عسكري ضد كولومبيا، مشيراً إلى أن البلاد "مريضة" بسبب تجارة الكوكايين، وذلك بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية. - الرئيس الكولومبي بيترو يتعهد بحمل السلاح مجدداً لمواجهة تهديدات ترامب، وينتقد بشدة العمل العسكري الأميركي في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ترتيبات تجري لعقد لقاء مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض بواشنطن، وذلك بعد محادثات بينهما يوم الأربعاء. وفي منشور على تروث سوشال، قال ترامب إن بيترو اتصل "لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا". وهذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين، بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي بعمل عسكري في البلاد.

وأبلغت وزارة الخارجية الكولومبية وكالة "فرانس برس" بالمكالمة لكنها لم تذكر ما نوقش فيها، وذلك بعدما حذّر ترامب بيترو من "أن ينتبه" عقب خطف القوات الأميركية الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا المجاورة.

وهدد الرئيس الأميركي، الأحد، بالقيام بعمل عسكري ضد الحكومة الكولومبية، قائلاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي". وقال ترامب: "كولومبيا مريضة جداً أيضاً، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي.

ورداً على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملية عسكرية ضد هذا البلد، أجاب ترامب "يبدو الأمر جيداً بالنسبة لي". وجاءت هذه التعليقات بعد أن خطفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في هجوم على كاراكاس في 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، ونقلته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.

من جانبه، تعهد الرئيس الكولومبي الاثنين بـ"حمل السلاح مجدداً" في مواجهة تهديدات نظيره الأميركي. وقال بيترو على منصة "إكس"، "أقسمتُ بألا ألمس سلاحاً بعد الآن... لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجدداً". وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد الأحد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي "التي لا أساس قانونياً لها".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)