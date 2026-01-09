ترامب ينوي شن هجمات برية على عصابات المخدرات داخل المكسيك

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء حملات برية ضد عصابات المخدرات في المكسيك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية بسبب ارتفاع عدد وفيات المخدرات في الولايات المتحدة. - هدد ترامب بشن هجمات على المكسيك ودول أخرى مثل كولومبيا وبنما، وأشار إلى رفض الحكومة المكسيكية لمساعدته بسبب خوفها من العصابات. - تتزامن هذه التصريحات مع تصويت مرتقب في الكونغرس للحد من سلطة ترامب في شن هجمات، بينما يستعد ترامب للقاء رئيس كولومبيا لمناقشة قضايا المخدرات.

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنّ الولايات المتحدة، ستبدأ شن حملات برية ضد عصابات المخدرات، وذلك في إطار حديثه عن المكسيك. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لقد قضينا على 97% من المخدرات التي تصل عن طريق البحر وسنبدأ الآن في ضرب العصابات على الأرض. العصابات هي التي تدير المكسيك، ومن المؤسف للغاية مشاهدة ما يحدث لهذا البلد". وزعم بأن هذه الخطوة "ضرورية" بسبب عدد وفيات المخدرات في الولايات المتحدة، الذي قدر بأنه يراوح بين 250 ألفاً و300 ألف شخص سنوياً.

وسبق أن هدد ترامب هذا الأسبوع بشن هجمات على المكسيك ودول أخرى، حيث ذكرها السبت الماضي ضمن مجموعة من الدول، التي قال إنها "التالية" بعد اختطاف قوات أميركية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قلب كاراكاس، وهي "كولومبيا وبنما"، إضافة إلى إيران. وقال في ما يخص المكسيك آنذاك "لا بد من فعل شيء بشأن مشكلة المخدرات"، كاشفاً عن أنه عرض مساعدة على الحكومة المكسيكية لكنها رفضت وقال إن رئيسة البلاد، كلوديا شينباوم، "تخاف من العصابات".

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، شنّت إدارة ترامب أكثر من 30 هجمة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بزعم أنها تنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأن أعضاءها ضمن عصابات المخدرات. وتشي تصريحات ترامب بإمكانية تصعيده الحملة المخدرات لتشمل عمليات قد تتم على البر في المكسيك الدولة الحدودية مع الولايات المتحدة. ويتزامن ذلك مع تصويت مرتقب في الكونغرس الأسبوع المقبل للحد من سلطة ترامب في شن هجمات على دول أخرى، غير أنه ليس من المتوقع التوصل إلى أي قرار بهذا الشأن بشكل نهائي نظراً إلى السيطرة الجمهورية على مجلس النواب، إضافة إلى إمكانية استخدام الرئيس حق النقض إذا تم تمرير مشروع القانون بأقل من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأميركي تحديد موعد اجتماعه مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه سيستقبله في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل. وعبر عن ثقته في نجاح اللقاء بشكل جيد للغاية في ما يخص الجانب الكولومبي، مستدركاً "لكن يجب منع الكوكايين والمخدرات الأخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة". وكشف ترامب في منشور أمس الخميس أنّ بيترو اتصل به "لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا"، في أول مكالمة هاتفية بينهما، بعد أيام من تهديد ترامب بشن عمل عسكري ضد كولومبيا.