ترامب ينهي اجتماعاً بشأن إيران من دون حسم قرار الاتفاق

- عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً في البيت الأبيض لمناقشة اتفاق محتمل مع إيران، حيث تم بحث تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مع شروط رفضتها طهران سابقاً. - يهدف الاتفاق إلى إنهاء الحرب التي أثرت على أسعار النفط وشعبية ترامب، بينما تسعى إيران لاستعادة أصولها المجمدة واستئناف عائدات النفط. - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إنهاء الحرب دون التطرق للقضايا النووية في هذه المرحلة.

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اجتماعاً استمر ساعتين في البيت الأبيض لبحث اتفاق محتمل مع إيران من دون اتخاذ قرار نهائي، رغم إعلانه مسبقاً أنه يعتزم حسم موقفه خلال الاجتماع، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وبحسب الصحيفة، ناقش الاجتماع مقترحاً لتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين تمهيداً لمواصلة المفاوضات، في وقت أكد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد إيران بعدم تطوير سلاح نووي، والسماح للولايات المتحدة بإزالة اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي شروط سبق أن رفضتها طهران.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يوفر مخرجاً لترامب من حرب تسببت في ارتفاع أسعار النفط وتراجعت شعبيتها داخل الولايات المتحدة، كما قد يتيح لإيران استعادة جزء من أصولها المجمدة واستئناف تدفق عائدات النفط.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمراً، لكن التفاهم النهائي لم ينجز بعد. وأضاف أن القضايا النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، لا يجري الحديث عنها إطلاقاً في هذه المرحلة، مؤكداً أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان.

وتابع: "نحن نواجه وضعاً خاصاً لا يمكننا تجاهل تجربته. ومن المؤكد أن إيران وعُمان، بوصفهما دولتين مسؤولتين، ينبغي أن تعتمدا آليات تضمن الحفاظ على مصالحهما وأمنهما الوطني بوصفهما دولتين ساحليتين، وفي الوقت نفسه أن تطمئنا المجتمع الدولي إلى أن الملاحة في هذا الممر تجري بأمان". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، ولا تجري أي حوار بشأن تفاصيل الملف النووي.

ويأتي هذا بعدما أكد مصدر إيراني مسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ما نشره الرئيس الأميركي اليوم الجمعة حول المحادثات مع إيران يمثل "تعاملاً انتقائياً" مع بعض عناصر الاتفاق المحتمل، مشيراً إلى أن ثمة خلافات لا تزال مستمرة "حالت دون إتمام التفاهم". وأضاف المصدر أنه تم التوافق على الخطوط العريضة لملفي مضيق هرمز ولبنان؛ إلا أن ما قاله ترامب بشأن مضيق هرمز هو "تفسير شخصي ولا يتوافق مع التفاهم الذي تم التوصل إليه".