ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي مادورو مقيداً بعد اختطافه

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة على حسابه في منصته "تروث سوشال"، صورة تظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقيدا مع غطاء على عينيه، بعد ساعات من إعلان الزعيم الجمهوري اختطاف مادورو وزوجته في عملية خاطفة داخل العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وكتب ترامب في أعلى الصورة عبارة "نيكولاس مادورو على متن حاملة الطائرات الأميركية إيو جيما".

الصورة مادورو مقيّداً على متن البارجة "يو أس أس إيو جيما"، 3 يناير 2026 (تروث سوشال)

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية، صباح السبت، غارات على عدة مناطق في فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس التي دوّت فيها انفجارات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وسط انتشار أمني كثيف.

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد. وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن قوات دلتا الأميركية هي من نفذت عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي خلال العملية العسكرية التي نُفذت داخل فنزويلا. رصد ترامب: سندير الحكم في فنزويلا لبعض الوقت

وفي أول بيان لها بشأن الغارات الأميركية، نددت الحكومة الفنزويلية بـ"العدوان الأميركي"، مؤكدة أن الهجمات طاولت أربع مناطق من البلاد، بينها كاراكاس. وأضافت أن الهدف من الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لن تنجح في السيطرة على موارد البلاد.

وقال الرئيس الأميركي، مساء السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة.