ترامب ينشر صورة لكندا وفنزويلا وغرينلاند وفوقها العلم الأميركي

- تصاعدت حدة الخطاب الاستفزازي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث اقترح ضم كندا كولاية أميركية، مما أثار غضباً في كندا، وأعاد دعواته للسيطرة على غرينلاند، واصفاً إياها بأنها "حيوية" للأمن العالمي. - نشر ترامب صوراً معدلة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الولايات المتحدة تسيطر على كندا وغرينلاند، وأعلن عن "مذهب دونرو" للسيطرة على نصف الكرة الأرضية الغربي. - أعلنت إدارة ترامب استراتيجية جديدة تركز على الهيمنة في أميركا اللاتينية، وتحديث "مبدأ مونرو" لمواجهة القوى المنافسة، مع التركيز على شعار "أميركا أولاً".

تصاعدت حدة الخطاب الاستفزازي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوسع الإقليمي من خلال مشاركة صور معدلة توحي بأن الولايات المتحدة يجب أن تبسط سيطرتها على كندا، مع تجديد دعوات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند. وأظهرت إحدى الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ترامب في المكتب البيضاوي مع قادة أوروبيين، وإلى جانبهم خريطة لنصف الكرة الأرضية الغربي حيث ظهرت الولايات المتحدة وفنزويلا وغرينلاند وكندا بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، وهي ألوان علم أميركا.

وكرر الرئيس الجمهوري فكرة وضع كندا تحت السيطرة الأميركية، مقترحاً في بعض الأحيان أن تصبح الدولة الجارة، "الولاية الحادية والخمسين" لأميركا، وهي تصريحات أثارت غضباً عارماً في كندا. يشار إلى أن الصورة الأصلية المستخدمة في الصورة المُعدلة تظهر ترامب وهو يجتمع مع القادة الأوروبيين في المكتب البيضاوي في أغسطس/آب الماضي، لمناقشة جهود إنهاء حرب أوكرانيا.

وكان من بين الحاضرين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. وفي صورة ثانية نُشرت اليوم الثلاثاء، تم تصوير ترامب وهو يغرس العلم الأميركي في غرينلاند، محاطاً بنائب الرئيس جيه.دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وهناك أيضاً لافتة في المقدمة تقول: "غرينلاند: إقليم أميركي، تأسس عام 2026." وفي سلسلة المنشورات الصباحية المبكرة على منصته "تروث سوشيال"، كرر ترامب مطالبته بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند، التابعة للدنمارك، واصفاً الجزيرة القطبية بأنها "حيوية" للأمن العالمي. وكتب: "لا يمكن الرجوع عن ذلك – وعلى هذا، يتفق الجميع".

ويشير ترامب إلى الرغبة في ممارسة سيطرة أكبر على نصف الكرة الأرضية الغربي باسم "مذهب دونرو"، وهو مزيج من اسمه واسم جيمس مونرو، وهو رئيس أميركي سابق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تدير" الآن فنزويلا عقب الضربات العسكرية في كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وإزاحته من منصبه. وأضاف أن واشنطن ستتحكم "إلى أجل غير مسمى" في بيع نفط تلك البلاد.

أعلنت إدارة ترامب في 5 ديسمبر/كانون الأول في استراتيجية جديدة كانت منتظرة منذ مدة طويلة، أن دور الولايات المتحدة التاريخي على الصعيد الدولي سينتقل إلى التركيز أكثر على الهيمنة في أميركا اللاتينية ومكافحة الهجرة. وتشير وثيقة الأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض، وتحدّد رؤية ترامب للعالم الخارجة عن المألوف والقائمة على شعار "أميركا أولاً"، إلى تحوّل حاد عن الدعوات الأميركية منذ زمن بعيد لإعادة التركيز على آسيا، رغم أنها ما زالت تعتبر الصين أبرز قوة منافسة لها.

وأظهرت الاستراتيجية أن الرئيس الأميركي يعمل على تحديث "مبدأ مونرو" القائم منذ قرنين والذي أعلنت في إطاره الولايات المتحدة التي كانت حديثة العهد حينذاك أن أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى المنافسة، ولا سيما القادمة من أوروبا. وجاء فيها "سنُعلن ونطبِّق مُلحق ترامب على مبدأ مونررو".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)