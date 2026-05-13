ترامب ينشر صورة لفنزويلا تصوّرها الولاية الأميركية الـ51

نشر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء رسم خريطة على منصته الاجتماعية تروث سوشال تصور فنزويلا مع علم أميركي صغير وتعليق "الولاية 51". ويأتي هذا المنشور الذي نشره ترامب أثناء توجهه إلى الصين للمشاركة في قمة مع شي جين بينغ، بعد يوم من تصريح الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بأن بلادها "لم تدرس يوماً" احتمال أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، حتى بعد اختطاف القوات الأميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني.

وفي وقت سابق الاثنين، صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه يفكّر في جعل فنزويلا ولاية أميركية جديدة، بعد أشهر من التباهي بأنه يسيطر على الدولة الغنية بالنفط. واتخذت رودريغيز إجراءات سمحت بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة منذ توليها السلطة، مع إقرارها إصلاحات أعادت فتح قطاعي التعدين والنفط في فنزويلا أمام الشركات الأجنبية، خصوصاً من الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قال ترامب إنّ جميع السجناء السياسيين في فنزويلا سيتم الإفراج عنهم في نهاية المطاف. وتقول منظمة "فورو بنال" الحقوقية، إن أكثر من 600 معتقل سياسي أفرج عنهم منذ يناير/ كانون الثاني، وإنّ أكثر من 450 لا يزالون قيد الاحتجاز.

ترامب يشنّ حملة نشر لنظريات مؤامرة وصور ساخرة منتقدة لخصومه في شأن آخر، شنّ ترامب حملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مع نشره عشرات نظريات المؤامرة وصوراً ساخرة (ميمز) فظة تهاجم خصومه. في غضون ثلاث ساعات فقط، نشر ترامب أكثر من 50 منشوراً، أعاد فيها بشكل شبه حصري مشاركة مقاطع فيديو ولقطات شاشة من حسابات مؤيدين له، بالإضافة إلى صور ساخرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي. ووصف منشوران الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما بأنه "خائن" و"قوة شيطانية". ودعا آخرون إلى اعتقال أوباما وغيره من منتقدي ترامب.

واتهم أحد المنشورات المعاد نشرها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق جيمس كومي بالتقصير في التحقيق في وجود صلة بين أوباما وبين التحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادم بريد إلكتروني خاصاً. وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الثلاثاء، ردّ كومي على سؤال حول ما إذا كان ترامب تغيّر منذ جلسات الإحاطة الإعلامية التي أجريت بينهما خلال ولايته الأولى. وقال كومي "لا يبدو بخير بالنسبة إلي، وأنا أعلم أن هذا يبدو كأنه انتقاد سياسي. يبدو أن الرجل يعاني شيئاً ما" مضيفاً أن المنشورات "الهوسية التي نشرت في منتصف الليل بدت ضرباً من الجنون". وتابع "تبدو كأنك فقدت صوابك يا صديقي".

ودعت العديد من منشورات ترامب إلى مقاضاة تود بلانش، وهو محامي دفاع جنائي سابق لترامب عيّن قائماً بأعمال المدعي العام الأميركي ويُقال إنه يعمل على تسريع التحقيقات مع منتقدي ترامب. وكررت منشورات أخرى ادعاء ترامب بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه، بما في ذلك مزاعم ملفقة بأن مصنعي آلات التصويت قاموا بتبديل بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها لصالحه إلى الفائز الحقيقي، الديمقراطي جو بايدن.

وجاء في أحدها "كانت وكالة الاستخبارات المركزية تعرف ما تستطيع هذه الآلات فعله، لكنها تجاهلت الأمر للسيطرة على نتائج الانتخابات". وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست و"إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس" أخيراً، قال 59% من المشاركين إنهم يعتقدون أن ترامب يفتقر إلى القدرة العقلية لقيادة البلاد، بينما قال 55% إنه غير لائق بدنياً. ويصرّ ترامب، وهو أكبر رئيس منتخب على الإطلاق (79 عاماً)، على أنه يتمتع بصحة ممتازة.

وأعلن البيت الأبيض الاثنين أنّ الرئيس سيخضع لفحص طبي وفحص أسنان في 26 مايو/ أيار في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد، قرب واشنطن. وستكون هذه الزيارة الثالثة من نوعها منذ عودته إلى البيت الأبيض في غضون عام ونصف عام.

(فرانس برس، العربي الجديد)