ترامب ينشر صوراً لطائرات حربية أميركية: تلويح بالتصعيد مع إيران

- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صوراً لطائرات حربية أميركية، بما في ذلك مقاتلات "إف-22" وقاذفات "بي-2" الشبحية، في استعراض للقوة وسط تصاعد التوترات مع إيران بعد استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز. - القيادة المركزية الأميركية نشرت صورة لمقاتلة "إف-35 إيه" أثناء تزودها بالوقود، مؤكدة على الجاهزية الدائمة للقوات الأميركية في المنطقة. - منصة "تروث سوشال" لترامب أصبحت وسيلة لنشر مقاطع وصور الحرب، مما يؤثر على نظرة الأميركيين للعمليات العسكرية، مع تحذيرات من تقليل الكلفة البشرية.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، ثلاثة منشورات تضمنت صوراً لطائرات حربية أميركية، من بينها مقاتلات "إف-22" وقاذفات "بي-2" الشبحية، في استعراض للقوة العسكرية الأميركية، وسط تصعيد في الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز مساء السبت، وما أعقب ذلك من غارات أميركية على مواقع إيرانية، ورد طهران بقصف مواقع في دول بالمنطقة قالت إنها تضم قواعد أميركية.

صورة نشرها ترامب على منصته تروث سوشال، 12 يوليو 2026 (لقطة شاشة)

وفي موازاة ذلك، نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأحد، صورة لمقاتلة شبحية من طراز "إف-35 إيه" تابعة لسلاح الجو الأميركي أثناء تزودها بالوقود في أجواء المنطقة. وأرفقت "سنتكوم" الصورة بتعليق قالت فيه إن "القوات الأميركية تحافظ على وجود دائم وجاهزية تامة في حال استدعائها".

مقاتلة شبحية من طراز F-35A تابعة للقوات الجوية الأمريكية اثناء تزودها بالوقود في أجواء الشرق الأوسط. تُحافظ القوات الأمريكية على وجود دائم وجاهزية تامة في حال استدعائها. pic.twitter.com/5jwXHqZ5sF — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 12, 2026

وكان حساب ترامب على منصة "تروث سوشال" قد تحوّل، خلال الحرب على إيران، إلى ما يشبه يوميات بصرية للعنف عن بُعد، تختزل الحرب في مقاطع مصورة وصور قابلة للمشاركة. ووفق تقرير نشره موقع "أكسيوس"، يؤثر منبر ترامب الإلكتروني في الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى العمليات العسكرية ويتابعونها، وغالباً ما يقلل من حضور الكلفة البشرية للقتال، وفق تحذيرات خبراء.

صورة نشرها ترامب على منصته تروث سوشال، 12 يوليو 2026 (لقطة شاشة)

وكان ترامب قد نشر، الأربعاء الماضي، عدة مقاطع مصورة توثق أصوات ومشاهد انفجارات في أنحاء إيران، بالتزامن مع شن ضربات جديدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان حينها: "كان الرئيس واضحاً في أنه سيفعل ما يلزم لحماية وطننا وقواتنا في الخارج، ولن يعتذر أبداً عن تكريم المواهب الاستثنائية لمقاتلينا الذين يعرّضون حياتهم للخطر للحفاظ على أمن بلادنا".