ترامب ينتزع المبادرة في غزة ونتنياهو بالزاوية مع مساحة للمناورة

- أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيبًا سريعًا بتجاوب حركة حماس مع خطته، مما يعكس توجسه من نوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتاد على تخريب الاتفاقيات. - تصريحات ترامب عززت الاعتقاد بجديته في إنهاء الحرب، حيث أكد أن حماس "جاهزة لسلام دائم"، مما يضع الضغط على إسرائيل التي تواجه عزلة دولية متزايدة. - أرسل البيت الأبيض جاريد كوشنر إلى القاهرة لحل الإشكالات، بينما كلفت إسرائيل رون ديرمر بترؤس وفدها، مما يعكس التوتر بين الطرفين.

انطوت مسارعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإعلان عن ترحيبه الضمني برد حركة حماس على خطته

قبل أن يصدر أيّ موقف إسرائيلي رسمي بهذا الخصوص، على تغيير في الأدوار، إذ كان البيت الأبيض وراء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذه الحرب، إلّا أن المعادلة انقلبت الآن على ما يبدو، وكأنّ الأول كان متوجساً من نيّات الثاني ليستبقه باحتضان تجاوب حماس، ويقطع عليه طريق تقويض وتفخيخ مشروعه.

انتزع ترامب المبادرة في هذه الحرب من يد نتنياهو الذي وجد نفسه في الزاوية، وإن كان لا تنقصه الحيلة للتخريب كعادته على الاتفاقيات عند البحث في تفاصيلها وآليات تطبيقها، وفي هذا السياق، أعطى نتنياهو في كلمته مساء السبت أكثر من مؤشر على مثل هذه النية، وذلك على الرغم من أن الأجواء في واشنطن باتت تميل إلى الاعتقاد بأن ترامب قد حسم في إنهاء هذه الحرب لأسباب وحسابات مختلفة، أهمّها أنه يحتاج إلى مثل هذا الاختراق في وقت تبدو فيه أبواب النزاعات الدولية الأخرى وأزماته المحلية التي يعاني منها، مسدودة الأفاق وحتى إشعار آخر، لكن السوابق تقضي بطرح السؤال عمّا إذا كان الرئيسُ عازماً فعلاً على المضي في مشروعه بما يحبط بالتالي محاولات نتنياهو المتوقعة لنسف هذا التوجه؟.

وعزّزت الإشارات التي أعطاها الرئيس منذ ترحيبه بتجاوب "حماس"، الاعتقاد بجديّة المشروع، إذ إن تأكيده أنّ الحركة "جاهزة لسلام دائم"، يضع الكرة في ملعب إسرائيل التي اشتدت عليها العزلة الدولية في الآونة الأخيرة بسبب جرائمها، وإصرارها على الاستمرار في الحرب، وعرقلة مساعي السلام. إضافة إلى ذلك، تشديده بأنّه لن "يتسامح مع محاولات التأخير" والمماطلة في قضايا وقف النار وإنهاء الحرب، حتى إنّ بعض الإشارات أخذت طابع التحذير لنتنياهو الذي قال إنّه "لا خيار له" سوى الانخراط في المشروع.

ومن التفسيرات التي تبعثها إشارات ترامب، أنه يعبّر في هذه اللغة عن "انزعاجه " من المحاولات التي قام بها نتنياهو مؤخراً خلال زيارته لواشنطن لتجويف مشروع ترامب الذي يضم 21 نقطة، وبما زاد من منسوب الشكوك المتبادلة والتنافر الصامت بينهما، الذي يبقى مهما تفاقم تحت سقف العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وواشنطن، بعد تجاهل إسرائيل لمطلب الرئيس بوجوب الوقف الفوري للقصف، إذ استمرت العمليات بزعم أنها كانت ذات "طابع دفاعي". وقد صرف البيت الأبيض النظر عن هذا الرد المعاكس لطلب الرئيس الذي اكتفى اليوم "بتوجيه الشكر لإسرائيل على التوقف المؤقت للعمليات". مثل هذا التراجع ولو البسيط مضافاً إليه تاريخ نتنياهو في التحايل والالتفاف على الاتفاقيات، وإحباط محاولات التوصل إليها، آثار خشية بعض الأوساط من احتمال تقويض مشروع ترامب "خاصة من جانب إسرائيل".

وكان من اللافت أن يضم البيت الأبيض صهر الرئيس الخبير في ألاعيب إسرائيل جاريد كوشنر إلى فريق المبعوث ستيف ويتكوف الذي غادر إلى القاهرة للمشاركة في حل الإشكالات المتبقية والتحفظات التي وضعتها حماس، إضافة إلى البتّ بتفاصيل تطبيق المشروع، على أن يجري إنجاز المهمة "في الأيام القليلة القادمة" وربما قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. خاصة وأن إسرائيل كلفت وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بترؤس وفدها وهو المعروف بخبرته الواسعة في التفخيخ والتأجيل، على أن تتولى الجهات والقوى المساندة في واشنطن القيام بالترويج لطروحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بوقف الحرب. وظهرت في اليومين الأخيرين عينات من هذا الدور، إذ سارع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى إدراج رد حماس في خانة سلبية خلافاً لموقف الرئيس بالرغم من أن السيناتور محسوب على ترامب، إذا، يبدو أن ثمة مشكلة قائمة بين أهل البيت الأبيض، وأساس التباين بين الجانبَين أن ترامب مستعجل، ونتنياهو على العكس، يريد شراء المزيد من الوقت.