ترامب يمهل حماس حتى الأحد 6 مساء للموافقة على خطة غزة "وإلّا الجحيم"

- وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداً لحركة حماس لقبول خطته بشأن غزة، محدداً مهلة حتى الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت واشنطن، واصفاً ذلك بالفرصة الأخيرة، محذراً من "جحيم" غير مسبوق إذا لم يتم الاتفاق. - زعم ترامب أن دول الشرق الأوسط وإسرائيل وافقت على خطته، داعياً لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ومشيراً إلى أن خطته تضمن بقاء مقاتلي حماس على قيد الحياة. - حماس تحتاج وقتاً لدراسة الخطة التي تتضمن وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين، بينما أعلن ترامب أن بلاده ستحصل على غزة وسلام شامل في المنطقة.

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديداً إلى حركة حماس من مغبة عدم قبول خطته بشأن غزة، واضعاً أمامها مهلة حتى يوم الأحد بحلول الساعة 6 مساء بتوقيت واشنطن العاصمة (10 ليلاً بتوقيت غرينيتش) لقبول الاتفاق المطروح، واصفا ذلك بالفرصة الأخيرة لحركة المقاومة الفلسطينية. وكتب ترامب اليوم الجمعة على منصة "تروث سوشيال": "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن العاصمة يوم الأحد... لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد حماس".

وزعم ترامب ضمن منشوره: "لحسن حظ حماس... سيتم منحهم فرصة واحدة أخيرة!"، مضيفاً أن دول الشرق الأوسط وأخرى قريبة من المنطقة "وافقت مع الولايات المتحدة الأميركية، وبتوقيع إسرائيل، على السلام، بعد 3 آلاف عام، في الشرق الأوسط". وقال كذلك إنه إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق "فإن الجحيم سوف ينشب ضد حماس كما لم يره أحد من قبل"، مضيفاً "أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة (لم يحدد أي مكان) التي يحتمل أن تكون مكاناً للموت في المستقبل إلى أجزاء أكثر أماناً".

وأشار إلى أن خطته بشأن غزة "تُبقي على من تبقى من مقاتلي حماس على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن تفاصيل مقترحه معروفة لدى العالم "وهي عظيمة بالنسبة للجميع! وسنصل إلى السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى". ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بما في ذلك جثث الأموات منهم.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة فرانس برس عن قيادي في حماس أن الحركة "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، مضيفاً أن "حماس ما زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قُدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء بأن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت". وتنص خطة ترامب التي كُشف عنها يوم الاثنين الماضي، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين. وجاء إعلان ترامب عن خطته المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى، كشف ترامب في مقابلة أجراها مع شبكة "وان أميركا نيوز"، أمس، أن بلاده "ستحصل على غزة" إضافة إلى سلام شامل في المنطقة، من دون أن يوضخ المقصود من وراء ذلك. وأضاف ترامب: "يبدو أن مشكلة الشرق الأوسط ستُحل بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة". وأردف: "سنحصل على غزة إضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً".