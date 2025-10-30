ترامب يمنح سيول تقنيات سرية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية

- وافقت الولايات المتحدة على مشاركة تقنيات سرية مع كوريا الجنوبية لبناء غواصات نووية، مما يعزز التحالف بين البلدين ويحدث نقلة نوعية في القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية. - تسعى كوريا الجنوبية للحصول على وقود نووي لتشغيل الغواصات، مع زيادة الإنفاق الدفاعي لتخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة، ودعم الأنشطة الأميركية في المنطقة. - تلقى ترامب هدية رمزية من الرئيس الكوري الجنوبي، وهي نسخة طبق الأصل من تاج ذهبي من عصر شيلا، مما يعكس الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستشارك تقنيات سرية للغاية مع كوريا الجنوبية، لتمكينها من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك بعد لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في مدينة جيونجو. وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه منح سيول الموافقة على بناء غواصات نووية "بدلاً من الغواصات القديمة التي تعمل بالديزل والأقل تطوراً"، مشيراً إلى أن البلدين وضعا اللمسات النهائية على اتفاق تجاري جديد، يشمل أيضاً شراء كوريا الجنوبية كميات كبيرة من النفط والغاز الأميركيين.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن الهدف من الخطوة هو "تحديث التحالف" مع واشنطن، مشيراً إلى خطط حكومته لزيادة الإنفاق الدفاعي وتخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة. وأضاف أن بلاده تسعى للحصول على وقود نووي لتشغيل الغواصات وليس لامتلاك أسلحة نووية، موضحاً أن امتلاك هذا النوع من الغواصات سيساعد في دعم الأنشطة الأميركية في المنطقة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد طلب من نظيره الأميركي الحصول على الوقود من أجل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، كما تعهد بتعزيز الإنفاق الدفاعي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنّ لي أدلى بهذه التعليقات خلال قمتهما في مدينة جيونجو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، حيث تطلب سيول مراجعة اتفاقيتها الثنائية بشأن الطاقة النووية مع واشنطن؛ لكي تحظى بمزيد من المرونة في ما يتعلق بإعادة معالجة الوقود النووي المستخدم وتخصيب اليورانيوم.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس: "أتمنى أن تأخذ قراراً بالسماح لنا بأن نحصل على إمدادات من أجل الغواصات النووية". وأشار لي إلى أنّ الغواصات التي تعمل بالديزل لديها قدرات ملاحة محدودة أسفل المياه، مما يقيد قدرة الجيش الكوري الجنوبي على تعقب الغواصات الكورية الشمالية أو الصينية. يشار إلى أنه يمكن لكوريا الجنوبية حاليا تخصيب يورانيوم بنسبة أقل من 20% بموافقة واشنطن فقط، كما أنه تُحظر عليها إعادة معالجة الوقود النووي المستخدم.

في غضون ذلك، تلقى ترامب خلال لقاء جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهّب، هي هدية رمزية للملياردير الذي لم يُخفِ يوماً حبّه لهذا المعدن الثمين وللأنظمة الملكية حول العالم. قُدِّمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية. وأُبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من "أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود" من عصر شيلا، ويمثل هذا التاج "الرابط الإلهي بين السلطة السماوية والأرضية".

(أسوشييتد برس، رويترز)