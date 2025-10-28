ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: "سأظل أحبه دائماً"

- بعد خلاف مع إيلون ماسك حول مشروع قانون الميزانية، أعرب ترامب عن مشاعر ودية تجاه ماسك، مشيرًا إلى أنه يحبه وسيظل يحبه دائمًا، رغم انسحاب ماسك من دوره السياسي. - أسس ماسك حزبًا سياسيًا خاصًا به في يوليو، لكنه لم يظهر نشاطًا سياسيًا كبيرًا منذ ذلك الحين، مقتصرًا على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته "إكس". - وصف ترامب ماسك بأنه مر بفترة سيئة، وانتقد خططه لتشكيل حزب سياسي جديد، معتبرًا أن النظام الأمريكي لم يصمم لذلك.

بعد أقل من ستة أشهر على خلافه مع إيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، كلمات ودية بحق الملياردير التقني. وقال ترامب للصحافيين خلال رحلته إلى آسيا: "أنا أحب إيلون، وأظن أنني سأظل أحبه دائماً".

وكان ماسك قد تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية العام الماضي. وخلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، أصبح ماسك أحد المقربين من الرئيس، وتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي بسرعة. لكن في أوائل الصيف، نشب خلاف بينهما بشأن مشروع قانون الميزانية الكبرى الذي دفع به ترامب، وسرعان ما بدأ الاثنان يتبادلان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.

وفي يوليو/تموز، أعلن الملياردير تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يُسمع بعد ذلك أي خبر عنه. ومنذ ذلك الحين، اقتصر نشاط ماسك السياسي على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس". وفي سبتمبر/أيلول، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين الناشط اليميني القتيل تشارلي كيرك.

وقال ترامب إنه منذ تلك المراسم، كانت بينه وبين ماسك اتصالات محدودة بين الحين والآخر، واصفاً الأمر بأنه "ليس بالكثير". وأضاف ترامب أن الملياردير التقني مر بفترة سيئة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً.. وأنا واثق أنه سيقول لك ذلك بنفسه".

وكان ترامب قد شن هجوماً على مستشاره السابق بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" في 7 يوليو/تموز الماضي: "يحزنني أن أرى إيلون يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وأضاف: "حتى أنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط ذلك في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم".

