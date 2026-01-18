- وزارة الدفاع الأميركية تضع 1500 جندي في حالة تأهب لنشر محتمل في مينيسوتا، وسط احتجاجات ضد حملات الترحيل الحكومية، دون قرار نهائي بشأن إرسالهم. - الرئيس ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" لنشر القوات المسلحة إذا لم تُكبح الاحتجاجات ضد مسؤولي الهجرة، مما يمنحه سلطة واسعة لقمع الاضطرابات. - توترات في مينيابوليس بعد مقتل سيدة برصاص عميل هجرة، وترامب يهاجم السياسيين المحليين مهدداً بتفعيل القانون لحماية "وطنيي وكالة الهجرة".

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصدرت أوامر لنحو 1500 جندي من القوات العاملة بالاستعداد لنشر محتمل في ولاية مينيسوتا، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات واسعة تندد بحملات الترحيل الحكومية.

وفيما وضعت قيادة الجيش تلك الوحدات في حالة "تأهب للانتشار" تحسّباً لتصاعد أعمال العنف في الولاية، نقلت الصحيفة عن المسؤولين ذاتهم أنه لم يُحسم بعد قرار إرسال هذه القوات بشكل نهائي. وفي المقابل، آثرت وزارة الدفاع والبيت الأبيض الصمت، ورفضا التعليق على ما ورد في التقرير.

وأفاد التقرير بأن الجنود المشمولين بأوامر الاستعداد يتبعون لكتيبتي مشاة من الفرقة الـ11 المحمولة جواً المتمركزة في ألاسكا. وتزامن ذلك مع صدامات شهدتها مينيابوليس، أمس السبت، حيث طارد مئات المتظاهرين المناهضين لوكالة الهجرة مجموعة صغيرة من ناشطي اليمين المتطرف كانوا يعتزمون التظاهر في أحياء يقطنها المهاجرون.

وتأتي هذه التحركات بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، بتفعيل "قانون التمرد" لنشر القوات المسلحة، ما لم تكبح السلطات المحلية جماح المتظاهرين الذين يستهدفون مسؤولي الهجرة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في أعداد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

ويمنح "قانون التمرد" الفيدرالي الرئيس سلطة واسعة لنشر الجيش أو إخضاع الحرس الوطني للسيطرة الفيدرالية داخل الولايات المتحدة لقمع الاضطرابات المحلية، لا سيما في حالات "العرقلة غير القانونية" أو "التمرد" ضد السلطة الفيدرالية. وبموجب هذا القانون، إذا رأى الرئيس استيفاء هذه الشروط، فله استخدام القوات المسلحة "لإنفاذ القوانين أو قمع التمرد".

وتعيش مدينة مينيابوليس، كبرى مدن الولاية، على وقع توترات متصاعدة منذ مقتل السيدة رينيه غود برصاص أحد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في السابع من يناير/كانون الثاني. وكان ترامب قد هاجم، عبر منصة "تروث سوشيال"، من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين في مينيسوتا"، مهدداً بتفعيل القانون في حال عدم حماية "وطنيي وكالة الهجرة" من هجمات "المحرضين المحترفين والمتمردين".