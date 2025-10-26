ترامب يلمح إلى زيارة محتملة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة

- ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع في واشنطن أو منتجع مار-إيه-لاغو بفلوريدا، دون تفاصيل محددة. - أكد ترامب على احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري جيد مع الصين، بينما تعمل الولايات المتحدة والصين على التفاصيل النهائية للاتفاق قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين في كوريا الجنوبية. - وصف وزير الخزانة الأميركي المحادثات التجارية بأنها بنّاءة ومعمقة، مما يمهد للقاء الرئيسين في أجواء إيجابية، معتمدًا على قرار ترامب بشأن تمديد الهدنة التجارية.

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيارة محتملة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الولايات المتحدة دون أن يقدم أي تفاصيل محددة، في ظل استمرار الخلاف التجاري بين البلدين. وخلال حديثه على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في ماليزيا اليوم الأحد، تحدث ترامب في البداية عن اجتماعه مع شي المقرر الخميس المقبل في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب، في معرض حديثه عن النزاع التجاري الدائر: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين". ثم أشار ترامب إلى خططه المعلنة مسبقاً لزيارة الصين مطلع العام المقبل، قبل أن يضيف، دون أن يذكر اسم شي مجدداً، أن من المحتمل عقد اجتماع في الولايات المتحدة. وذكر ترامب واشنطن أو منتجع مار-إيه-لاغو بالم بيتش، وهو منتجع الغولف الخاص به في ولاية فلوريدا، مكانين محتملين لعقد اللقاء.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على تصريحات ترامب. ولن تكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني الولايات المتحدة، فقد زار منتجع مار-أ-لاغو في عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، واستقبله الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما في البيت الأبيض في عام 2015.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" بشأن اتفاق تجاري قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الخميس المقبل، في كوريا الجنوبية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأعلن البيت الأبيض رسمياً الاجتماع، لكن بكين لم تؤكد بعد أن الزعيمين سيلتقيان.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن المحادثات التجارية الصينية الأميركية التي جرت في ماليزيا سمحت بإحلال أجواء جيّدة قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين. ووصف بيسنت المحادثات بأنها "بنّاءة وواسعة النطاق ومعمقة، تعطينا إمكانية المضي قدماً والتمهيد للقاء الرئيسين في إطار إيجابي جداً"، مضيفاً في حديثه إلى الصحافيين أن مسألة تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين منوطة "بقرار الرئيس ترامب".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)