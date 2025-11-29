ترامب يلمح إلى الترشح لانتخابات 2028 ويسمي أنصاره بـ"الترامبيين"

- ترامب يلمح للترشح لولاية ثالثة: رغم حظر الدستور الأميركي، يلمح ترامب إلى نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي لنشر صورة له تحمل لافتة "ترامب 2028". - مصطلح "ترامبيون" الجديد: اقترح ترامب مصطلح "ترامبيون" لتمييز أنصاره المخلصين عن الجمهوريين التقليديين، وهو مصطلح لاقى دعمًا كبيرًا من مؤيديه، مما يعكس محاولته لبناء هوية جديدة لأنصاره. - التحديات القانونية والدستورية: رغم التكهنات حول ترشحه، يواجه ترامب تحديات قانونية ودستورية، حيث يمنع التعديل الـ22 في الدستور الأميركي أي رئيس من شغل المنصب لأكثر من ولايتين.

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم حظر الدستور انتخاب أي رئيس أكثر من ولايتين، ونشر على منصته للتواصل "تروث سوشال" صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي وهو يحمل في يده لافتة "ترامب 2028. نعم". كما روج لمصطلح جديد، يدمج فيه بين كلمتي ترامب وجمهوريين، وكتب أعلى الصورة: ترامبيون TRUMPLICANS، حيث كتب منذ أيام عن اقتراحه مصطلح جديد للجمهورين الترامبيين، أي هؤلاء الجمهوريون المخلصون لترامب نفسه أكثر من الحزب الجمهوري في صورته التقليدية.

واقترح الرئيس في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي TEPUBLICANS أو TPUBLICANS، دامجاً بين أول حرف من اسمه والحزب الجمهوري، غير أن ابنه جونيور ترامب اقترح على منصة إكس أن تكون التسمية TRUMPLICANS. ولاقت دعماً كبيراً على صفحته، وكتب كثيرون إنهم تركوا الحزب الجمهوري وصاروا مؤيدين لترامب، واعتبروا التسمية هوية جديدة لهم بدلاً من "ماغا جمهوريون" التي استخدمت في السنوات الماضية. و"ماغا" هي اختصار للأحرف الأولى باللاتينية لشعاره الأثير "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً".

Shouldn’t it really be Trumplican??? pic.twitter.com/aD58szv28q — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 26, 2025

وتفرق هذه الكلمة بين الجمهوريين الذين لا يوالون بشكل كامل ترامب مثل أعضاء الكونغرس توماس ماسي ومارغوري تايلور غرين، وباقي أنصاره، ضمن محاولاته لبناء هوية جديدة لأنصاره من حركة "ماغا" بعيداً عن الحزب الجمهوري التقليدي. واستخدمت هذه الكلمة من قبل باعتبارها إشارةً سلبيةً لوصف الجمهوريين الذين يتبعون ترامب أكثر من اتباعهم الحزب نفسه، غير أن ابنه وتياره يتبنيانها الآن شعاراً جديداً لهم.

وخلال الشهرين الماضين، تراجع ترامب عن الترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2028، بعد اقتراح بعض مؤيديه الالتفاف على النص الدستوري من خلال ترشحه للمنصب، بينما يترشح مرشح آخر للانتخابات الرئاسية ويستقيل، ما يسمح له بالعودة إلى الرئاسة مرة أخرى، لكنه امتنع عن الجزم بأنه لن يسعى لولاية رئاسية ثالثة، ما يبقي التكهنات بشأن هذه الفكرة ومدى استطاعته تحقيقها.

ودائماً ما راودت ترامب فكرة البقاء في المنصب أكثر من ولايتين رئاسيتين كما هو منصوص عليه في الدستور، وكان يلمح إليها مازحاً، ويغازل طموحات مؤيديه بقبعات مكتوب عليها "ترامب 2028". وأخذ بعض حلفائه هذه الإشارات على محمل الجد، مشيرين إلى أنهم يستكشفون السبل القانونية أو السياسية لتحقيق ذلك، وهو احتمال يرفضه معظم فقهاء الدستور.

وكان الرئيس فرانكلين روزفلت هو الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي استمر أربع ولايات في المنصب، متجاوزاً عادة بدأت مع الرئيس جورج واشنطن بعدم ترشح أي رئيس لولاية ثالثة. وبسبب روزفلت، جرت المصادقة على التعديل الـ22 في الدستور الأميركي في عام 1951، والذي وضع حداً لعدد المرات التي يكون فيها الفرد مؤهلاً للانتخاب لمنصب رئيس الولايات المتحدة. ويقول التعديل الـ22 إنه لا يحق لأي شخص شغل منصب الرئيس أكثر من ولايتين.