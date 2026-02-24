ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد اليوم وسط كونغرس مهمش وحرب في الأفق

- يواجه الرئيس ترامب تحديات داخلية وخارجية في خطاب حالة الاتحاد، مع التركيز على السيطرة على نفط فنزويلا وسياسات الترحيل الجماعي، وسط توقعات بهجمات على إيران ومقاطعة ديمقراطية واحتجاجات. - يتناول الخطاب قضايا اقتصادية مثل الرسوم الجمركية والتضخم، مع ترويج لتعرفة جديدة رغم معارضة المحكمة العليا، ويواجه انتقادات لسياسات الهجرة المتشددة. - يتوقع أن يناقش ترامب التوترات مع إيران وفنزويلا، بينما تقدم أبيجيل سبانبرجر رد الديمقراطيين، مركزة على قضايا القدرة على تحمل التكاليف.

يقف، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس

، لإلقاء الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد، وهو خطاب يُتوقع أن يكون محط الأنظار قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل أمّة منقسمة على نفسها ووسط مجلسي النواب والشيوخ التشريعيين اللذين هُمشا تماما، محكما قبضته على السلطة. كما يأتي الخطاب وسط مطامح خارجية للاستيلاء على نفط فنزويلا وفرض السيطرة عالميا من خلال القوة، وسياسات داخلية منقسمة، ومقتل أميركيين على يد عملاء فيدراليين وعمليات ترحيل جماعي قاسية تنفذها إدارته.

يسيطر على الخطاب شبح شنّ هجمات أميركية على إيران، حيث من المنتظر أن يطلع وزير الخارجية ماركو روبيو، الكونغرس على التطورات في ملف إيران في جلسة مغلقة تسبق خطاب حالة الاتحاد. وبينما يجلس المشرعون للاستماع إلى الخطاب، قرر عدد من الأعضاء الديمقراطيين مقاطعته وتنظيم فعالية احتجاجية في نفس توقيت الخطاب بالقرب من الكونغرس. ومالت المواقف من ترامب قبل ساعات من الخطاب نحو معارضته، إذ بلغت نسبة تأييده 36٪ مقابل 62٪ معارضين له، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز نيويورك للأبحاث.

ولا يحدث خطاب حالة الاتحاد تحولا ملموسا في نسب تأييد الرئيس في العقود الأخيرة، وتشهد الأشهر الأخيرة حالة عدم رضا داخلية في ظل تصاعد العنف من القوات الفيدرالية، وارتفاع الأسعار، غير أن ترامب دائما ما يهاجم مؤسسات استطلاعات الرأي، معتبرا أنها كاذبة وموجهة سياسيا، والذي أعلن أمس أن خطابه سيكون "طويلا" لأن الكثير من الأمور تغيّر.

ملفات رئيسية في خطاب حالة الاتحاد

من المنتظر أن تسيطر ملفات رئيسية على خطاب حالة الاتحاد، على رأسها ملف الرسوم الجمركية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الداخل الأميركي، والتي يجادل ترامب بأنها أضافت تريليونات الدولارات، ورغم حكم المحكمة العليا الجمعة الماضي بإبطال تعرفاته الجمركية العالمية لتجاوزه صلاحيات الكونغرس فإنه يروج لتعرفة جمركية عالمية جديدة، ومن المنتظر حضور عدد من قضاة المحكمة العليا الذين انتقدهم ترامب أخيرا، والذين سيجلسون على بعد أمتار قليلة منه.

التضخم

يُتوقع أن يستعرض ترامب سياساته الاقتصادية التي يكرر أنها أنقذت البلاد ورفعت مستوى المعيشة وخفضت التضخم، غير أن استطلاع رأي حديثاً أجرته شبكة واشنطن بوست وأبسيوس أشار إلى أن 65٪ من الأميركيين غير راضين عن إدارته للاقتصاد، مع شعور المواطنين بحالة عدم رضا إزاء غلاء المعيشة.

الهجرة

ذكر ترامب هذا العام أن إداراته بحاجة إلى نهج أكثر مرونة في ما يخص قضايا الهجرة، وذلك بعد مقتل مواطنين أميركيين على يد القوات الفيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة. وتزايدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة لإدارته بما فيها من بعض الجمهوريين بسبب أساليب إنفاذ قوانين الهجرة المتشددة، ويترقب الكثيرون كيفية تناول الرئيس هذه القضية في ظل السياسات التي تتواصل لتشديد القواعد على المهاجرين والمقيمين في البلاد.

إيران وفنزويلا

مع تواصل الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، واستمرار التهديدات ضد إيران، من المنتظر أن يتطرق ترامب إلى الملف الخارجي؛ سواء في إيران أو فنزويلا أو حرب روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف داخل حزبه من التخلي عن مبدأ أميركا أولا الذي تبناه في حملته الانتخابية، بينما كانت سياساته في ولايته الثانية معاكسة تماما لهذا الشعار. يترقب الجميع ما إذا كان الرئيس سيستغل الخطاب لتبرير الانخراط في صراع جديد في الشرق الأوسط وما هي مبرراته.

كيف سيرد الديمقراطيون على الخطاب؟

ستقدم حاكمة ولاية فرجينيا، أبيجيل سبانبرجر رد الحزب الديمقراطي. وهي شغلت سابقا منصب عضوة في الكونغرس وكانت ضابطة في وكالة المخابرات المركزية، وفازت بسهولة في انتخابات 2025 حيث ركزت على قضية القدرة على تحمّل التكاليف.